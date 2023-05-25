Bugün (25 Mayıs) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 25 Mayıs Perşembe 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

25 MAYIS GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Burdur, Sivas, Tunceli, Erzincan, Iğdır, Van, Muş, Ağrı, Malatya, Van, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BURSA 13°C, 22°C

EDİRNE 13°C, 27°C



İSTANBUL 14°C, 22°C

SAKARYA 14°C, 23°C

A.KARAHİSAR 9°C, 20°C

DENİZLİ 13°C, 26°C



İZMİR 17°C, 25°C



MUĞLA 10°C, 23°C



ADANA 17°C, 32°C

ANTALYA 16°C, 25°C



HATAY 17°C, 30°C

K.MARAŞ 16°C, 29°C

ANKARA 10°C, 20°C

ESKİŞEHİR 12°C, 22°C



KONYA 10°C, 22°C



SİVAS 8°C, 20°C

BOLU 10°C, 20°C

DÜZCE 15°C, 23°C



KASTAMONU 9°C, 20°C



ZONGULDAK 14°C, 19°C



AMASYA 13°C, 26°C

SAMSUN 15°C, 19°C



TOKAT 9°C, 24°C



TRABZON 15°C, 18°C



ERZURUM 6°C, 19°C

IĞDIR 16°C, 28°C



MALATYA 12°C, 23°C



VAN 10°C, 19°C



DİYARBAKIR 12°C, 27°C

GAZİANTEP 16°C, 28°C



SİİRT 17°C, 27°C



ŞANLIURFA 20°C, 31°C

25 MAYIS 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın ( Perşembe ) Edirne ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Doğu ve kuzeydoğu(Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

25 MAYIS 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu; bu akşam saatlerinde Ankara ve Kırıkkale çevreleri, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren bölge geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Ankara, Bolu, Çankırı ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif zamanla orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir.

25 MAYIS 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan orta, güney kesimlerde ise batı ve güneybatıdan hafif ara sıra orta kuvvette esecek.

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