Bugün (19 Mayıs) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 19 Mayıs Cuma 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

19 MAYIS GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çankırı, Sinop ve Samsun çevreleri ile Antalya'nın iç, Isparta ve Burdur'un güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya'da kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BURSA 12°C, 18°C

EDİRNE 14°C, 22°C



İSTANBUL 13°C, 18°C



SAKARYA 13°C, 21°C



A.KARAHİSAR 9°C, 14°C

DENİZLİ 12°C, 22°C



İZMİR 15°C, 24°C



MUĞLA 9°C, 22°C



ADANA 16°C, 26°C

ANTALYA 16°C, 24°C



HATAY 16°C, 24°C



K.MARAŞ 14°C, 26°C



ANKARA 11°C, 19°C

ESKİŞEHİR 10°C, 16°C



KONYA 12°C, 19°C



SİVAS 9°C, 19°C



BOLU 9°C, 15°C

DÜZCE 12°C, 19°C



KASTAMONU 11°C, 17°C



ZONGULDAK 12°C, 16°C



AMASYA 13°C, 23°C

SAMSUN 13°C, 19°C



TOKAT 12°C, 21°C



TRABZON 13°C, 17°C

ERZURUM 7°C, 22°C

IĞDIR 14°C, 30°C



MALATYA 11°C, 25°C



VAN 10°C, 22°C



DİYARBAKIR 14°C, 30°C

GAZİANTEP 12°C, 26°C



SİİRT 20°C, 29°C



ŞANLIURFA 16°C, 28°C

19 MAYIS 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle Batı ve kuzeybatı (Karayel) yönlerinden orta kuvvette,zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Trakya'da ise Kuzey ve kuzeydoğu(Poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

19 MAYIS 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Yağışların;bu akşam ilk saatler ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Çankırı, Karabük, Bolu, Kırıkkale ve Ankara'da yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR: Güney ve batı yönlerdenden orta kuvvette , yağış anında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

19 MAYIS 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli değişiklik olmayacak.

RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan, güney kesimlerde batı ve kuzeybatıdan orta kuvvette esecek.

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