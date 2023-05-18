Bugün (18 Mayıs) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 18 Mayıs Perşembe 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

18 MAYIS GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in toroslar mevkii, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul Anadolu Yakası, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya) , Kütahya'nın kuzeyi, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Amasya, Tokat, Çorum ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına( 40 - 70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına( 40 - 70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BURSA 13°C, 17°C

EDİRNE 13°C, 17°C



İSTANBUL 13°C, 17°C



SAKARYA 14°C, 19°C



A.KARAHİSAR 11°C, 19°C

DENİZLİ 13°C, 23°C



İZMİR 16°C, 24°C



MUĞLA 11°C, 21°C



ADANA 17°C, 28°C

ANTALYA 20°C, 25°C



HATAY 17°C, 26°C

K.MARAŞ 16°C, 27°C

ANKARA 12°C, 22°C

ESKİŞEHİR 10°C, 19°C



KONYA 12°C, 24°C



SİVAS 9°C, 25°C

BOLU 10°C, 16°C

DÜZCE 14°C, 19°C



KASTAMONU 9°C, 21°C



ZONGULDAK 12°C, 16°C



AMASYA 12°C, 27°C

SAMSUN 11°C, 17°C



TOKAT 12°C, 27°C



TRABZON 13°C, 18°C



ERZURUM 7°C, 22°C

IĞDIR 11°C, 29°C



MALATYA 13°C, 28°C

VAN 8°C, 23°C

DİYARBAKIR 10°C, 32°C

GAZİANTEP 15°C, 28°C



SİİRT 16°C, 30°C

ŞANLIURFA 19°C, 33°C

18 MAYIS 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Edirne ve Sakarya ile Tekirdağ'ın güneyi, yarın bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

18 MAYIS 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Yağışların; Çankırı, Karabük, Bolu ve Düzce ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir degişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

18 MAYIS 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların yarın ilk saatlerden itibaren Balıkesir il genelinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece azalacak.

RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan, güney kesimlerde batı ve güneybatıdan orta kuvvette esecek.

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