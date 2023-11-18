Sağanak yağışların devam ettiği bu günlerde kullanıcılar özellikle sabah saatlerinde " İstanbul 18 KASIM 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?" Sorularına yanıt arıyorlar. Peki, BUGÜN (18 KASIM) İstanbul 'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

BUGÜN (18 KASIM) İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İstanbul 18 KASIM 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?

Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "BUGÜN hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul18 KASIM 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. BUGÜN (18 KASIM) İstanbul 'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İşte detaylar…

BUGÜN (18 KASIM) İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?

İstanbul şehrinde 18 Kasım 2023 Cumartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 15 dereceyi gösteriyor. 19 Kasım 2023 Pazar günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 9 derece olacağı tahmin edilmekte. 20 Kasım 2023 Pazartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 13 dereceyi gösterecek. 21 Kasım 2023 Salı günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 17 dereceyi bulacak. 22 Kasım 2023 Çarşamba günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek.

İSTANBUL 18 KASIM 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

18 Kasım 2023 Cumartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15 derece.

19 Kasım 2023 Pazar: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9 derece.

20 Kasım 2023 Pazartesi: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 13 derece.

21 Kasım 2023 Salı: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17 derece.

22 Kasım 2023 Çarşamba: Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17 derece.

İSTANBUL'DA BU HAFTA SONU (18-19 KASIM) HAVA NASIL, YAĞMUR VAR MI?

İstanbul şehrinde 18 Kasım 2023 Cumartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 15 dereceyi gösteriyor. 19 Kasım 2023 Pazar günü ise havanın Parçalı Bulutlu, ve sıcaklığın 9 derece olacağı tahmin edilmekte.