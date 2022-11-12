Bugün 18.57'de ne olacak? Sorusu, yapılacak olan tatbikat hakkında merak edilen sorular arasında yer aldı. 12 Ekim Cumartesi günü saat 18.57'de ne olacağını bilmeyen birçok vatandaş, Bugün 18.57'de ne olacak? Sorusu araştırmaya başladı. Peki, Bugün 18.57'de ne olacak? 12 Ekim Cumartesi günü saat 18.57'de ne olacak?

İçişleri bakanlığı ile birlikte AFAD tarafından gerçekleştirilecek olan tatbikat hakkında araştırmalar devam ediyor. Konu hakkında bilgisi olmayan birçok vatandaş Bugün 18.57'de ne olacak? Sorusu ile birlikte internet üzerinde araştırma yapıyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlar için 12 Ekim Cumartesi günü saat 18.57'de ne olacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, Bugün 18.57'de ne olacak? 12 Ekim Cumartesi günü saat 18.57'de ne olacak?

BUGÜN 18.57'DE NE OLACAK?

Tüm telefon operatörlerinden kullanıcılarına ülke genelinde SMS ve CMAS tatbikat bilgilendirme mesajı gönderilecek. Tatbikata, öğrenci yurtları, kamu kurum ve kuruluşlarının lojmanları ile tatbikat saatinde faaliyetine devam eden özel eğitim kurumları, ticaret ve sanayi odalarına bağlı sanayi kuruluşları, özel tesis ve işletmeler bilgilendirilerek, üretimi aksatmayacak şekilde, tatbikata katılması teşvik edilecek. İl ve ilçelerde tüm okul yöneticileri ve öğretmenler tatbikat hakkında bilgilendirilecek ve öğretmenler, 'Çök-Kapan-Tutun' hareketini öğrencilere anlatarak tatbikat saatinde tüm öğrencilerin aileleriyle birlikte evlerinde tatbikata katılmalarını sağlayacak.