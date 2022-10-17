Bugün (17 Ekim) hangi ünlülerin doğum günü? 17 Ekim tarihinde doğan yerli ve yabancı ünlüler kimlerdir?
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Bugün Cem Yılmaz, Twitter hesabından birçok ünlünün doğum gününü kutladı. Bunun ardından vatandaşlar bugün kimlerin doğum günü merak etti. Peki, Bugün (17 Ekim) hangi ünlülerin doğum günü? 17 Ekim tarihinde doğan yerli ve yabancı ünlüler kimlerdir? İşte detaylar...
Bugün doğan ünlüler kimler? Bugün hangi ünlülerin doğum günü? Bugün doğan yerli ünlü isimler kimler? Bugün doğum günü olan yabancı ünlüler kimlerdir? İşte bilgiler...
BUGÜN DOĞUM GÜNÜ OLAN ÜNLÜLER KİMLERDİR?
Cem Yılmaz resmi Twitter hesabından bugün doğum günü olan ünlülerin doğum günlerini kutladı. Cem Yılmaz'ın tweeti şöyle:
"Bugun yine dev bir dogumgunu ! Nice yillara guzel arkadaslarim Tarkan Ozkan Ugur ve Nil Karaibrahimgil Ne gun ama !"
17 Ekim doğum günü olan ünlüler:
- - Tarkan
- - Özkan Uğur
- - Nil Karaibrahimgil
- - Zafer Önen
- - Ara Güler
- - Burhan Çaçan
- - Deniz Uğur
17 Ekim doğum günü olan yerli yabancı tüm ünlüler:
- Andy Whitfield : 17 Ekim 1971
- Arthur Miller : 17 Ekim 1915
- Brenda Asnicar : 17 Ekim 1991
- Burhan Çaçan : 17 Ekim 1960
- Deniz Uğur : 17 Ekim 1971
- Ekaterina Gamova : 17 Ekim 1980
- Eminem : 17 Ekim 1972
- Özkan Uğur : 17 Ekim 1953
- Rita Hayworth : 17 Ekim 1918
- Robert Jordan : 17 Ekim 1948
- Tarkan Tevetoğlu : 17 Ekim 1972
- Theodor Eicke : 17 Ekim 1892
- Zao Ziyang : 17 Ekim 1919
- Faik Türün : 17 Ekim 1913
- Georg Büchner : 17 Ekim 1813
- I. Ioannes Paulus : 17 Ekim 1912
- İsmail Akbay : 17 Ekim 1930
- Jesús Ángel García : 17 Ekim 1969
- Kimi Räikkönen : 17 Ekim 1979
- Mikhail Bakhtin : 17 Ekim 1895
- Montgomery Clift : 17 Ekim 1920
- Muhittin Korkmaz : 17 Ekim 1953
- Nil Karaibrahimgil : 17 Ekim 1976