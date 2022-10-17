Bugün (17 Ekim) hangi ünlülerin doğum günü? 17 Ekim tarihinde doğan yerli ve yabancı ünlüler kimlerdir?

Bugün Cem Yılmaz, Twitter hesabından birçok ünlünün doğum gününü kutladı. Bunun ardından vatandaşlar bugün kimlerin doğum günü merak etti. Peki, Bugün (17 Ekim) hangi ünlülerin doğum günü? 17 Ekim tarihinde doğan yerli ve yabancı ünlüler kimlerdir? İşte detaylar...