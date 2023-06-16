Bugün (16 Haziran) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 16 Haziran Cuma 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

16 HAZİRAN GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Osmaniye ile K.Maraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kısa süreli kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BURSA 17°C, 29°C

EDİRNE 17°C, 30°C



İSTANBUL 19°C, 27°C

KOCAELİ 17°C, 29°C

A.KARAHİSAR 14°C, 27°C

DENİZLİ 18°C, 33°C



İZMİR 21°C, 32°C



MANİSA 20°C, 35°C



ADANA 21°C, 32°C

ANTALYA 21°C, 27°C



HATAY 20°C, 29°C



K.MARAŞ 19°C, 33°C



ANKARA 15°C, 29°C

ESKİŞEHİR 15°C, 29°C



KONYA 16°C, 28°C



YOZGAT 11°C, 25°C



BOLU 15°C, 28°C

DÜZCE 17°C, 30°C



KASTAMONU 10°C, 28°C



ZONGULDAK 17°C, 25°C



RİZE 18°C, 25°C

SAMSUN 17°C, 24°C



TOKAT 13°C, 28°C



TRABZON 20°C, 24°C

ERZURUM 9°C, 22°C

IĞDIR 16°C, 29°C



KARS 8°C, 21°C



MALATYA 15°C, 28°C



DİYARBAKIR 18°C, 35°C

GAZİANTEP 18°C, 33°C



SİİRT 20°C, 33°C



ŞANLIURFA 23°C, 36°C

16 HAZİRAN 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Tekirdağ , Edirne, Kırklareli çevreleri gece saatlerinden, Yalova ile Sakarya'nın güney ilçeleri ise yarın(Cuma) öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve kuzeydoğu(Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

16 HAZİRAN 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu,kıyı kesimleri hariç yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra, yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece artması beklenmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif; zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

16 HAZİRAN 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli parçalı bulutlu,yarın kıyı kesimlerden başlayarak bölge geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğudan orta kuvvette esecek.

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