Bugün (12 Mayıs) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 12 Mayıs Cuma 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

12 MAYIS GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Balıkesir çevreleri, İç Ege ve İzmir çevreleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz , Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Konya ve Denizli çevreleri ile Bursa, Burdur ve Isparta, Kayseri, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara'da Kuzeydoğudan (40-60 km/saat) kuvvetli esemesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurdun İç Ege güney ve doğusunda mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Yurdun güney ve doğusunda güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BURSA 11°C, 15°C

EDİRNE 8°C, 19°C



İSTANBUL 12°C, 15°C



SAKARYA 11°C, 14°C



A.KARAHİSAR 10°C, 16°C

DENİZLİ 14°C, 22°C



İZMİR 14°C, 20°C



MUĞLA 12°C, 22°C



ADANA 18°C, 28°C

ANTALYA 18°C, 23°C



HATAY 19°C, 28°C



K.MARAŞ 17°C, 25°C



ANKARA 10°C, 22°C

ESKİŞEHİR 10°C, 15°C



KONYA 13°C, 22°C



SİVAS 9°C, 19°C



BOLU 10°C, 16°C

DÜZCE 11°C, 18°C



KASTAMONU 7°C, 16°C



ZONGULDAK 10°C, 14°C



AMASYA 10°C, 19°C

SAMSUN 10°C, 15°C



TOKAT 9°C, 18°C



TRABZON 12°C, 15°C



ERZURUM 5°C, 18°C

IĞDIR 14°C, 28°C



MALATYA 13°C, 23°C



VAN 8°C, 21°C



DİYARBAKIR 13°C, 26°C

GAZİANTEP 15°C, 26°C



SİİRT 17°C, 27°C



ŞANLIURFA 20°C, 30°C

12 MAYIS 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin altında seyredecek.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

12 MAYIS 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Ankara, Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif zamanla orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir.

12 MAYIS 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 1-2 derece azalacak.

RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan, güney kesimlerde kuzey ve kuzeybatıdan orta kuvvette; kuzey ve kıyı kesimlerde kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

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