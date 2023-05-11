Bugün (11 Mayıs) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 11 Mayıs Perşembe 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

11 MAYIS GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege ve Bilecik çevrelerinin, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, (Karaman hariç) İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Bolu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin, Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli ve Eskişehir ile Burdur ve Isparta'nın batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurdun güney ve doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Yurdun güney ve doğusunda güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BURSA 9°C, 21°C

EDİRNE 8°C, 20°C

İSTANBUL 11°C, 16°C

SAKARYA 11°C, 17°C

A.KARAHİSAR 7°C, 20°C

DENİZLİ 13°C, 25°C



İZMİR 14°C, 23°C

MUĞLA 11°C, 24°C

ADANA 16°C, 35°C

ANTALYA 16°C, 23°C



HATAY 16°C, 33°C

K.MARAŞ 16°C, 32°C

ANKARA 10°C, 21°C

ESKİŞEHİR 8°C, 20°C



KONYA 10°C, 24°C



SİVAS 9°C, 23°C



BOLU 6°C, 19°C

DÜZCE 10°C, 18°C

KASTAMONU 5°C, 15°C

ZONGULDAK 9°C, 14°C

AMASYA 10°C, 20°C

SAMSUN 11°C, 14°C



TOKAT 10°C, 17°C



TRABZON 12°C, 15°C



ERZURUM 4°C, 22°C

IĞDIR 13°C, 30°C



MALATYA 10°C, 28°C



VAN 5°C, 20°C



DİYARBAKIR 10°C, 30°C

GAZİANTEP 13°C, 32°C

SİİRT 15°C, 30°C

ŞANLIURFA 18°C, 34°C

11 MAYIS 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Sakarya çevreleri aralıklı yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu(Poyraz) yönlerden orta kevvette, yarın(Perşembe) yer yer kuvvetli(40-60 Km/s) esmesi bekleniyor

11 MAYIS 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu,bu akşam saatlerinde Ankara,Bolu,Karabük,Kırıkkale ile yarın(Perşembe) öğle saatlerinden itibaren Ankara'nın kuzey ve batı kesimleri ile Bolu ve Karabük çevrelerinin aralık sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzey kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette,Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde kuvvetli,zamanla 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği bekleniyor.

11 MAYIS 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Parçalı bulutlu kuzey ve iç kesimler çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Çanakkale'nin doğu kesimleri ile yarın (perşembe) öğle saatlerinde iç kesimler yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Manisa, İzmir ve Aydın illerinin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan, güney kesimlerde kuzey ve kuzeybatıdan orta kuvvette; kuzey ve kıyı kesimlerde kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.

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