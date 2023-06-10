Bugün (10 Haziran) hava durumu nasıl? Güncel hava durumu tahmini! Yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu, hava açık mı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 10 Haziran Cumartesi 2023 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

10 HAZİRAN GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Kırıkkale, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

BURSA °C, 26°C

EDİRNE °C, 32°C

İSTANBUL °C, 24°C

KOCAELİ °C, 27°C

A.KARAHİSAR °C, 25°C

DENİZLİ °C, 30°C

İZMİR °C, 29°C

MUĞLA °C, 30°C

ADANA °C, 31°C

ANTALYA °C, 29°C



HATAY °C, 31°C



K.MARAŞ °C, 32°C

ANKARA °C, 25°C

ESKİŞEHİR °C, 25°C



KONYA °C, 26°C



YOZGAT °C, 22°C



BOLU °C, 23°C

DÜZCE °C, 26°C

KASTAMONU °C, 24°C

ZONGULDAK °C, 21°C



RİZE °C, 24°C

SAMSUN °C, 22°C



TOKAT °C, 25°C



TRABZON °C, 23°C



ERZURUM °C, 17°C

IĞDIR °C, 30°C



KARS °C, 21°C



MALATYA °C, 25°C



DİYARBAKIR °C, 32°C

GAZİANTEP °C, 31°C



SİİRT °C, 32°C



ŞANLIURFA °C, 36°C

10 HAZİRAN 2023 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi ediliyor.

10 HAZİRAN 2023 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu; Ankara, Çankırı, Karabük ve Kırıkkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların öğle saatlerinden sonra Ankara'nın doğu ilçeleri ile Kırıkkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir.

10 HAZİRAN 2023 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bölge geneli parçalı ve az bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 1-2 derece artacak.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.

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