Basketbolseverlerin heyecanla takip ettiği basket maçlarının dikkat çeken ismi Buğrahan Tuncer, taraftarlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Basketbolseverlerin merakla araştırdığı oyuncular arasında Buğrahan Tuncer var. Peki, Buğrahan Tuncer kimdir? Buğrahan Tuncer kaç yaşında ve nereli? Buğrahan Tuncer hangi takımda, hangi mevkii? Buğrahan Tuncer kariyeri

Milli takımımızda yer alan basketbolcular, basketbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Merakla araştırılan A Milli Erkek Basketbol takımı oyuncularımız her maçın ardından performansı ile gündemde kalıp ilgileri üzerine topluyorlar. Basketbolseverler ise dikkatleri üzerine çeken yıldız basketbolcuların kim olduğunu merak edip araştırıyor. Basketbolcuların kariyerleri, nereli oldukları ve hangi takımda forma giydikleri taraftarlar tarafından araştırılan konulardan birisi. Peki, Buğrahan Tuncer kimdir? Buğrahan Tuncer kaç yaşında ve nereli? Buğrahan Tuncer hangi takımda, hangi mevkii? Buğrahan Tuncer kariyeri

BUĞRAHAN TUNCER KİMDİR?

23 Mart 1993 yılında İstanbul'da doğan basketbolcu Buğrahan Tuncer, Anadolu Efes kulübünde 19 numaralı forma giyiyor. Profesyonel kariyerine 2009-10 sezonunda Beşiktaş'ta başlayan Şutor gard, oyun kurucu mevkiinde oynayan basketbolcu, 2011- 2012 yılında Aliağa GSK ile basketbol kariyerine devam etti. 2013-14 yıllarında ise Mersin BB ile devam etti. Ardından Eskişehir Basket takımına transfer olan oyuncu 2015 yılında Yeşilgiresun Belediyesi takımında forma giydi. 2015-2016 yılında Balıkesir BK ile maça çıkan oyuncu 2018 yılından günümüze kadarki dönemde Anadolu Efes takımında forma giymektedir. Buğrahan Tuncer, 2011 yılında Polonya'nın Wroclaw kentinde U18 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan basketbolcu Genç Milli Takım'da yer aldı. Buğrahan Tuncer, 2020-21 sezonunda Anadolu Efes ile Turkish Airlines Euroleague şampiyonluğu ve ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı. Turkish Airlines Euroleague'de geçtiğimiz sezon Anadolu Efes forması ile 16 karşılaşmada 5:40 dakika ortalama süre alan Buğrahan, maç başına 2,3 sayı, 1,1 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları ile mücadele etti.

BUĞRAHAN TUNCER HANGİ TAKIMDA, HANGİ MEVKİİ?

A Milli Erkek Basketbol takımında oynayan basketbolcu Anadolu Efes takımında forma giymektedir. Şutor gard, oyun kurucusu mevkiinde 19 numaralı formayı giyiyor.