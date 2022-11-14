Oyuncu Ceyda Ateş'in eşi Buğra Toplusoy kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Buğra Toplusoy biyografisi araştırılıyor. Buğra Toplusoy nereli, kaç yaşında ve kimdir sorularına yanıt aranıyor. Peki, Buğra Toplusoy kimdir? Buğra Toplusoy kaç yaşında, nereli? Buğra Toplusoy Biyografisi!

Buğra Toplusoy kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Buğra Toplusoy'un eşi ünlü oyuncu Ceyda Ateş gündeme geliyor. Buğra Toplusoy kimdir? Buğra Toplusoy kaç yaşında, nereli? Buğra Toplusoy Biyografisi! sorularına yanıt aranıyor. Buğra Toplusoy kimdir? Buğra Toplusoy kaç yaşında, nereli? Buğra Toplusoy Biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

BUĞRA TOPLUSOY KİMDİR?

Roman Mağazaları'nın sahibi Buğra Toplusoy Roman Mağazalarının (Roman Hazır Giyim A.Ş.) sahibi Turgut Toplusoy'un oğludur. Turgut Toplusoy ikinci evliliğini ise Suzan hanım ile yapmıştır. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini İstanbul'da tamamlamış ardından İsviçre'ye giderek College du Leman'dan mezun olmuştur. Daha sonra Boston'da Wentworth İnstitute'de mimari eğitim alan Buğra Toplusoy, şu anda (2013) şirketin İcra Kurulu Başkanı ve Genel Koordinatörüdür.

Buğra Toplusoy baba tarafından aslen, İstanbul, Çekmeköy'lüdür. Dedeleri Balkanlardan göç etmiş ve Çekmeköy'e yerleşmiştir. Babasının babaannesi o yıllarda 60 haneli bir köy olan Çekmeköy'ün ağalığını yapmıştır. Buğra Toplusoy uzun süredir birlikte sevgilisi Ceyda Ateş ile 2018 yılında dünya evine girmiştir. Ceyda Ateş ile Buğra Toplusoy çifti, evlendikten sonra Miami'de yaşamaktadır.