Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi partiler yol haritalarını belirlerken, İYİ Parti ile ilgili kulislerde dikkat çeken bir iddia konuşuluyor. Seçimlere kısa süre kalmasıyla beraber Buğra Kavuncu İstanbul belediye seçimlerinde aday mı? İYİ Parti'den Buğra Kavuncu İBB seçimlerinde aday olacak mı? soruları aratıldı.

İyi Parti'nin yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul'da aday göstereceği isimlerle ilgili kulislerde dikkat çeken bir iddia konuşulmaya başlandı. İYİ Parti Ankara için Adnan Beker, Kürşad Zorlu ve Koray Aydın isimlerini düşünürken merak edilenler oldu. Peki, Buğra Kavuncu İstanbul belediye seçimlerinde aday mı? İYİ Parti'den Buğra Kavuncu İBB seçimlerinde aday olacak mı?

BUĞRA KAVUNCU İSTANBUL BELEDİYE SEÇİMLERİNDE ADAY MI?

Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi partiler yol haritalarını belirlerken, İYİ Parti ile ilgili kulislerde dikkat çeken bir iddia konuşuluyor. İYİ Parti'de Ankara için Adnan Beker, Kürşad Zorlu ve Koray Aydın isimleri üzerinde durulurken, İstanbul'da ise Buğra Kavuncu ve ekonomist Bilge Yılmaz'ın adı geçiyor. Bilge Yılmaz, Millet İttifakı'nın genel seçimleri kazanması durumunda İYİ Parti'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturmasını istediği isim olarak biliniyordu.

İYİ PARTİ YEREL SEÇİMLERE AYRI GİRECEK

Türkiye, Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerin havasına iyiden iyiye girdi. Siyasi partiler özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi hayati öneme sahip büyükşehirlerdeki adaylarını belirlemek için şimdiden çalışmalara başladı. Genel seçimlerde Millet İttifakı çatısı altında yer alan CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçimlerde nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu olurken, ilk izlenim iki partinin de seçimlere ayrı ayrı gireceği yönünde.

İYİ PARTİ İLE İLGİLİ KULİSLERİ SALLAYACAK İDDİA

CHP'de Ekrem İmamoğlu İstanbul, Mansur Yavaş Ankara, Tunç Soyer de İzmir'e yeniden talip olduğunu açıklarken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sefer ittifak yapmadan seçimlere gireceğini söyledi. Büyükşehirlerde aday gösterilecek isimleri ince eleyip sık dokuyan İYİ Parti ile ilgili Ankara kulislerini sallayan bir iddia ortaya atıldı.

ANKARA'DA ADNAN BEKER, KÜRŞAD ZORLU VE KORAY AYDIN KONUŞULUYOR

İddiaya göre, İYİ Parti'de Ankara için 3 isim konuşuluyor. Bunlar Adnan Beker, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ve Koray Aydın.

İSTANBUL İÇİN BUĞRA KAVUNCU VEYA BİLGE YILMAZ

İstanbul'da düşünülen isimler ise Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu ve ekonomist Bilge Yılmaz. Buğra Kavuncu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile olan yakın ilişkileriyle biliniyor. Bilge Yılmaz ise, Millet İttifakı'nın genel seçimleri kazanması halinde İYİ Parti'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak görmek istediği kişiydi.