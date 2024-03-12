Buğra Han Alpaltaş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı Buğra Han Alpaltaş kaç yaşında, nereli?
Buğra Han Alpaltaş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı Buğra Han Alpaltaş kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Antalya-Döşemealtı Belediye Başkan adayı olan Buğra Han Alpaltaş'ın kim olduğu merak konusu oldu. Alpaltaş'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu bilgileri araştırılıyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da düzenlenen bir basın toplantısında partisinin Belediye Başkan adaylarını açıklamıştı. Özdağ, Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayının Buğra Han Alpaltaş olacağını duyurmuştu. Peki, Buğra Han Alpaltaş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayı Buğra Han Alpaltaş kaç yaşında, nereli?
BUĞRA HAN ALPALTAŞ KİMDİR?
Buğra Han Alpaltaş, Zafer Partisi'nin Antalya- Döşemealtı Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.