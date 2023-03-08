Kuzey Güney, Aşk Yeniden ve Dünyayla Benim Aramda gibi iddialı projelerde yer alan başarılı oyuncu Buğra Gülsoy, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile dünyaevine girdi. Sevilen ikilinin özel hayatı ise merak ediliyor. Peki, Buğra Gülsoy Nilüfer Gürbüz ayrıldı mı? Buğra Gülsoy Nilüfer Gürbüz boşandı mı, neden boşandı?

Ekranların sevilen isimleri arasında yer alan Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz hakkında merak edilenler var. Sevilen çiftin ilişkisini yakından takip eden hayranları ise arama motorlarında Buğra Gülsoy Nilüfer Gürbüz ayrıldı mı? Buğra Gülsoy Nilüfer Gürbüz boşandı mı, neden boşandı? sorularına yanıt aradı. İşte tüm merak edilenler...

BUĞRA GÜLSOY NİLÜFER GÜRBÜZ AYRILDI MI?

Geçen hafta 5 yıllık evliliklerini noktalayan oyuncu Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz'ün boşanma şartları ortaya çıktı. Oyuncu, oğlunun velayetini, birlikte yaşadıkları villayı ve bakıcıyı da eşine verdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başarılı oyuncu velayetin eşinde kalmasını kabul etti ve Acarkent'te beraber oturdukları villayı bakıcı da çalıştıran eski eşine verdi. Eşine 70 bin TL aylık nafaka ödeyecek olan Gülsoy evden ayrıldı. Ünlü oyuncunun kısa süre içinde Arnavutköy'e taşındığı öğrenildi. Yazdığı kitaplarla da adından söz ettiren Buğra Gülsoy, bu yaz Demet Özdemir'le başrolünü oynadığı "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin ikinci sezonu için kamera karşısına geçecek.