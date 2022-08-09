Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!

Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy başarılı oyunculu ile beğeni toplarken özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündemine geliyor. Birçok TV dizsinde yer alan ve ekranların tandık ismi haline galen Buğra Gülsoy kimdir? Buğra Gülsoy kaç yaşında, nereli?

Fatma Gül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney ve Kızım gibi dizilerden tanıdığımız başarılı oyuncu Buğra Gülsoy, zaman zaman magazin gündeminde kendine yer buluyor. Peki, Buğra Gülsoy kimdir? İşte, Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!

BUĞRA GÜLSOY KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. 13 yaşında ilk sahne deneyimini yaşamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs'ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol almış, aynı zamanda kısa film yönetmenliği ve oyunculuk da yapmıştır. Bu filmler; Trio, Heterotopya, İnsan Üçleme, Alt Üst, Nar Yarası ve Mutlu Sondur. Kıbrıs Film Derneğinin kurucularından biri olan Gülsoy, aynı zamanda Uluslararası Kıbrıs Kısa Fim Festivali'nin proje tasarımcısı ve direktörüdür. Birleşmiş Milletler Kalkınma Projesi kapsamında düzenlenen bir yarışmada filmcilik üzerine eğitim aldı.

İlk kez 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Hepimiz Birimiz İçin adlı dizi filmin başrol oyuncusu olarak Nazım karakteri ile Türk izleyicilerinin karşısına çıkan oyuncu, dizinin ardından yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül`ün yaptığı Güneşi Gördüm filminde Berat karakteriyle beyazperdeye adım attı. Ardından Atv`de yayınlanan Unutulmaz adlı dizide Tolga karakterini canlandırdı. Derviş Zaim tarafından yönetilen ve ilk gösterimi 2010 Altın Portakal Film Festivali'nde yapılan ve 2011 yılında gösterime girmiş olan Gölgeler ve Suretler isimli filmde Ahmet isimli bir Türk gencini canlandırmıştır. Kanal D'de yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde bir sezon boyunca Vural karakterini canlandırmıştır. Kanal D'de yayınlanan, Kuzey Güney isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşmış ve bu dizide Güney Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır. Sonrasında TRT 1'de yayınlanan Eski Hikaye dizisinde başrol oynamıştır ve Mete karakterini canlandırmıştır. 2015 yılının Şubat ayında FOX Tv'de başlayan Aşk Yeniden adlı dizide Fatih Şekercizade rolünü oynamakta ve Özge Özpirinçci ile başrolü paylaşmaktadır.

Ankara doğumlu olan oyuncu İstanbul'da ikamet etmektedir. Tiyatro hayatına arkadaşları Serhat Teoman, Fatih Sönmez ve Emre Erkan'la birlikte kurduğu Tiyatro Kutu ile devam etmiştir. Tiyatro Kutu'nun kapanmasının ardından Serhat Teoman ve Emre Erkan'la birlikte kurdukları GET Yapım ile sinema ve tiyatro çalışmalarına devam etmektedir. Kendisi gibi dizi ve film oyuncusu olan Burcu Kara ile 2011 yazında evlenmiş; 2 Ağustos 2012 tarihinde boşanmıştır.

Babası Niğdeli, Annesi Erzincanlıdır.

Buğra Gülsoy

BUĞRA GÜLSOY DİZİLER

2008 Hepimiz Birimiz İçin / Nazım

2009-2010 Unutulmaz / Tolga

2010-2011 Fatmagül'ün Suçu Ne? / Vural Namlı

2011-2013 Kuzey Güney / Güney Tekinoğlu

2013-2014 Eski Hikaye / Mete

2014 Bana Artık Hicran De / Sinan

2015-2016 Aşk Yeniden / Fatih Şekercizade

2018 8. Gün Ozan / Tas

2018-2019 Kızım Demir / Göktürk

2019 Azize / Kartal

BUĞRA GÜLSOY SİNEMALAR

2004 Trio / Kısa Film - Oyuncu

2005 Heterotopya / Kısa Film - Yönetmen, Oyuncu

2006 İnsan Üçleme / Kısa Film - Yönetmen, Oyuncu

2007 Alt Üst / Kısa Film - Yönetmen, Oyuncu

2007 Nar Yarası / Kısa Film - Oyuncu

2007 Mutlu Son Arda / Kısa Film - Yönetmen, Oyuncu

2009 Güneşi Gördüm / Berat - Oyuncu

2010 Gölgeler ve Suretler / Ahmet - Oyuncu

2011 Güzel Günler Göreceğiz / Cumali - Oyuncu

2016 Görümce Ahmet / Oyuncu

2016 Robinson Crouse / Ahmet - Seslendirme

2016 Mahalle Ahmet / Senarist-Yönetmen

2017 Cebimdeki Yabancı / Kerem Oyuncu

2017 Acı Tatlı Ekşi / Murat - Oyuncu