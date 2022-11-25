Buğra Gökçe kimdir? Buğra Gökçe kaç yaşında, nereli? Buğra Gökçe hayatı ve biyografisi!

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Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 1995 yılında mezun olmuş, 2000'de aynı üniversitede yüksek lisansını, 2007 yılında Japonya Hükümeti'nin verdiği burs ile Japonya'nın kentlerinde planlama ve kentsel ulaşım yatırımları konusunda lisansüstü eğitim almıştır. 2008 yılında da ODTÜ Şehir Planlama Anabilim Dalı'nda doktorasını tamamlamıştır.

2002'den itibaren TMMOB Şehir Plancıları Odası'nın çeşitli kademelerinde yöneticilik görevlerinde bulunmuş, 2006-2007 yıllarında ise Şehir Plancıları Odası'nın Genel Başkanlığını yürütmüştür.

2005-2014 yıllarında ODTÜ ve Gazi Üniversitelerinde yarı zamanlı öğretim görevliliği yapmıştır. 2008'de İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Üyeliğine tayin olmuştur. 2009-2010 yıllarında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu başkanlığını üstlenmiştir.

Yerel Yönetimler

1996'da Ankara Büyükşehir Belediyesi imar dairesinde kamu görevine başlamış, 2009 yerel seçimleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çankaya Belediyesi'ne geçişi onaylanmadığından memuriyetten istifa edip Çankaya Belediyesi'nde görev yapmaya başlamıştır. 2010-14 yıllarında Çankaya Belediyesi yatırımlardan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür.

2014 yerel seçimleri sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde fen işleri daire başkanı olarak göreve başlamış Ekim 2014'te ise genel sekreter yardımcılığı görevine atanmıştır. Eylül 2016'da İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine vekaleten, Mart 2017'de ise asaleten atanmıştır.

Mayıs 2022'ye dek İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreteri olarak görev yapmıştır.

Haziran 2022 tarihi itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcısıdır.