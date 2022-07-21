Buğday ve arpa desteği ne zaman verilecek? Buğday ve arpa desteği kimler alacak?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olarak arpa ve buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO'ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere, buğday için kilogram başına destek verilecek. Peki, Buğday ve arpa desteği kimler alacak? Buğday ve arpa desteği ne zaman verilecek?

BUĞDAY VE ARPA DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Destekleme ödemeleri, Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS'ye göre oluşturulacak icmaller esas alınarak Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Ödemeler, bütçe imkanları dahilinde 2022 yılı içinde Bakanlık bütçesinden banka aracılığıyla gerçekleştirilecek.

BUĞDAY VE ARPA DESTEĞİ KİMLER ALACAK?

Buna göre, bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olarak arpa ve buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO'ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere, buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için kilogram başına 0,50 lira "TMO Alım Primi Desteği" ödemesi yapılacak.