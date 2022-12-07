Buğday Tanesi filmi konusu ne? Buğday Tanesi oyuncuları kim?

Engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesinin konu edildiği "Buğday Tanesi" filmi izleyiciyle buluştu. Filime ilgi büyüktü. Filimi izlemeyen vatandaşlar Buğday Tanesi filiminin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki, Buğday Tanesi filiminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde...

BUĞDAY TANESİ FİLİMİNİN KONUSU NEDİR?

İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, 1 yaşındayken bir buğday tarlasında çıkan yangın nedeniyle ellerinde ve yüzünde kalıcı yanıklar oluştu. Uzun süren yoğun bakım ve tedavi süreçlerinin ardından hayata tutunan Bayram, hayatta yaşadığı zorlukları anlatan hikayesi, beyaz perdeye uyarlandı

BUĞDAY TANESİ FİLİMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımı 5 yıl süren ve özgün dili İngilizce olan Buğday'ın çekimleri ABD, Almanya ve Türkiye'de gerçekleştirilmiştir.

BUĞDAY TANESİ OYUNCULARI KİMLER?

Buğday Tanesi filiminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:Kutsi, Yeliz Akkaya, Deniz Arna ,Yusuf Aytekin, Erkan Bektaş, Taha Yusuf Tan, Sinem Reyhan Kıroğlu, Devrim Kabacaoğlu yer alıyor.

SERKAN BAYRAM KİMDİR?

Yaşadığı onca haksızlığa ve ötekileştirilmeye karşın büyük bir cesaretle üzerine giden Serkan Bayram, bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Milletvekili, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeliğini yapmış başarılı bir avukat, örnek bir eş ve aile babası olarak hayatını sürdürmektedir. Serkan Bayram, engelli bireylerin hayatına dokunarak bireysel olarak onların yol göstericisi olmakla kalmamış, engelliler adına çok sayıda hukuki yanlışın düzeltilmesini sağlayan bir Milletvekili olarak da ülkemizde sayısı on milyonlarla ifade edilen kitlelerin görünmeyen kahramanı olmuştur. "Buğday Tanesi" Serkan Bayram gibi görünmeyen çok sayıda kahramanın başardığı mucizevi dokunuşların sinema perdesine aktarılmasını saylayacak, ilham verici bir başarı hikâyesidir.

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