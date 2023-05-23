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Buğday taban fiyatı kaç TL? 2023 buğday kaç TL?

Buğday taban fiyatı kaç TL? 2023 buğday kaç TL?

Gündem Haberleri

Kahramanmaraş depremlerinin yerle bir ettiği Hatay'da vatandaşlarla bir araya gelen Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu "Amik Ovası dünyanın en verimli ovalarından biri. Hububat toplanmaya başladı. Hâlâ taban fiyat açıklanmadı. Neden bu fiyatı açıklamıyorsunuz. Açıklamazlarsa yarın ben açıklayacağım. Bizim öngördüğümüz düzende buğday için taban fiyatımız budur diye açıklama yapacağım" diye konuştu. Peki, Buğday taban fiyatı kaç TL? 2023 buğday kaç TL?

Kemal Kılıçdaroğlu "Amik Ovası dünyanın en verimli ovalarından biri. Hububat toplanmaya başladı. Hâlâ taban fiyat açıklanmadı. Neden bu fiyatı açıklamıyorsunuz. Açıklamazlarsa yarın ben açıklayacağım. Bizim öngördüğümüz düzende buğday için taban fiyatımız budur diye açıklama yapacağım" diye konuştu. Peki, Buğday taban fiyatı kaç TL? 2023 buğday kaç TL?

BUĞDAY TABAN FİYATI KAÇ TL?

2022 TMO alım fiyatları şöyle (TL/Ton):

Makarnalık buğday (2.grup): 6 bin 500 lira

Düşük vasıflı makarnalık buğday: 6 bin 250 lira

Sert ekmeklik buğday (2.grup): 6 bin 50 lira

Diğer ekmeklik buğday (2.grup): 6 bin 25 lira

Düşük vasıflı ekmeklik buğday: 5 bin 975 lira

Arpa-çavdar-yulaf-tritikale (2.grup): 5 bin 500 lira

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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