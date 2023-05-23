Buğday taban fiyatı kaç TL? 2023 buğday kaç TL?
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Kahramanmaraş depremlerinin yerle bir ettiği Hatay'da vatandaşlarla bir araya gelen Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu "Amik Ovası dünyanın en verimli ovalarından biri. Hububat toplanmaya başladı. Hâlâ taban fiyat açıklanmadı. Neden bu fiyatı açıklamıyorsunuz. Açıklamazlarsa yarın ben açıklayacağım. Bizim öngördüğümüz düzende buğday için taban fiyatımız budur diye açıklama yapacağım" diye konuştu. Peki, Buğday taban fiyatı kaç TL? 2023 buğday kaç TL?
Kemal Kılıçdaroğlu "Amik Ovası dünyanın en verimli ovalarından biri. Hububat toplanmaya başladı. Hâlâ taban fiyat açıklanmadı. Neden bu fiyatı açıklamıyorsunuz. Açıklamazlarsa yarın ben açıklayacağım. Bizim öngördüğümüz düzende buğday için taban fiyatımız budur diye açıklama yapacağım" diye konuştu. Peki, Buğday taban fiyatı kaç TL? 2023 buğday kaç TL?
BUĞDAY TABAN FİYATI KAÇ TL?
2022 TMO alım fiyatları şöyle (TL/Ton):
Makarnalık buğday (2.grup): 6 bin 500 lira
Düşük vasıflı makarnalık buğday: 6 bin 250 lira
Sert ekmeklik buğday (2.grup): 6 bin 50 lira
Diğer ekmeklik buğday (2.grup): 6 bin 25 lira
Düşük vasıflı ekmeklik buğday: 5 bin 975 lira
Arpa-çavdar-yulaf-tritikale (2.grup): 5 bin 500 lira
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023