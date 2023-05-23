Buğday taban fiyatı kaç TL? 2023 buğday kaç TL?

Kahramanmaraş depremlerinin yerle bir ettiği Hatay'da vatandaşlarla bir araya gelen Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu "Amik Ovası dünyanın en verimli ovalarından biri. Hububat toplanmaya başladı. Hâlâ taban fiyat açıklanmadı. Neden bu fiyatı açıklamıyorsunuz. Açıklamazlarsa yarın ben açıklayacağım. Bizim öngördüğümüz düzende buğday için taban fiyatımız budur diye açıklama yapacağım" diye konuştu. Peki, Buğday taban fiyatı kaç TL? 2023 buğday kaç TL?