29 Ekim'de Rusya yaptığı açıklama ile tahıl sevkiyatını askıya aldığını söylemişti. Bu açıklamanın ardından buğday fiyatları piyasalarda yüzde 5'den fazla artmıştı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizin çözüldüğüne dair açıklamalarından sonra fiyatlarda pozitif gelişmeler yaşandı. Buğday fiyatları neden düştü? Buğday fiyatları ne olur? Buğday fiyatları düştü mü? Merak edildi. İşte özellikle çiftçiler tarafından yakından takip edilen buğday fiyatları ile ilgili son gelişmeler!

Buğday fiyatları düştü mü? 29 Ekim'de Rusya yaptığı açıklama ile tahıl sevkiyatını askıya aldığını söylemişti. Bu açıklamanın ardından buğday fiyatları piyasalarda yüzde 5'den fazla artmıştı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizin çözüldüğüne dair açıklamalarından sonra fiyatlarda pozitif gelişmeler yaşandı. Buğday fiyatları neden düştü? Buğday fiyatları ne olur? Buğday fiyatları düştü mü? Merak edildi. İşte özellikle çiftçiler tarafından yakından takip edilen buğday fiyatları ile ilgili son gelişmeler haberimizde...

BUĞDAY FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

Buğday fiyatlarında bugün yüzde 6'lık bir düşüş yaşandı. Bu gelişmenin ardından buğday fiyatlarında neden düşüş yaşandı merak edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında, "Tahıl Sevkiyatı bugün 12'den itibaren eskisi gibi devam edecek" açıklamalarının ardından buğday fiyatlarında yüzde 6'lık sert düşüş yaşandı.

BUĞDAY FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

"Dün Putin'le görüştüm. Bugün de Zelenski ile görüşeceğim. Tahıl Sevkiyatı bugün 12'den itibaren eskisi gibi devam edecek" açıklamalarından sonra buğday fiyatları vadeli işlemlerde yüzde 6 geriledi. Sevkiyatın tekrar başlaması ile fiyatların daha da ineceği düşünülüyor.

FİYATLAR MARTTA REKOR KIRMIŞTI

Buğday fiyatları Mart ayında Rusya-Ukrayna savaşının tedarik sorunlarını gündeme getirmesi ve yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle uluslararası piyasalarda rekorlar kırarak 13,6 dolara kadar yükselmişti. Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük buğday tedarikçileri arasında yer aldığından, fiyatların etkilenmesi de kaçınılmaz oluyor.

RUSYA NEDEN ANLAŞMADAN GERİ ÇEKİLMİŞTİ?

Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Ekim'de, Ukrayna'nın, ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol kentinde bulunan Rus savaş ve sivil gemilerine yönelik saldırı düzenlediğini bildirirken açıklamada, "Terör eylemini göz önünde bulundurarak Rus tarafı, Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkışına ilişkin anlaşmaların uygulanmasına katılımını askıya aldı" ifadeleri kullanılmıştı.