Buğday fiyatları açıklandı mı? Toprak Mahsulleri Ofisi buğday fiyatlarını açıkladı mı?

Buğday fiyatları açıklandı mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Alım fiyatları ile ilgili pek çok beklenti, söylem bulunmaktadır. Çiftçi, artan üretim maliyetlerinin dikkate alınmasını, ithal buğdaya, arpaya verilen fiyatın üzerine refah payının da eklenerek üretimi sürdürülebilir kılacak bir fiyatın açıklanmasını istiyor.

BUĞDAY FİYATLARI AÇIKLANDI MI?

Hububat ve bakliyat ürünlerinde hasat dönemi yaklaşırken, üretici 2022 ürün alım fiyatlarının açıklanmasını bekliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, alım fiyatları ile ilgili çalışma yaparak Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye sundu. Fiyatlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

ŞUBATTA ZAM GELMİŞTİ

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ekmeklik buğday fiyatını yüzde 22 artırdı. Anlaşmalı un sanayicilerine satılan ekmeklik buğdayın tonu 2 bin 650 liradan 3 bin 210 liraya çıkarıldı. Bu zammın ekmek fiyatlarını artırabileceği dile getiriliyor.

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