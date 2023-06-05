Bugatti sahipleri hız denemelerinde dünya rekoruna yaklaştı

Bugatti, dünya genelindeki müşterilerine özel olarak düzenlediği hız testi etkinliğinde bir kullanıcının saatte 400 kilometre hıza ulaşmasına izin verdi. Etkinlikte otomobillerin aerodinamik özellikleri de test edildi.

Bir Bugatti sahibi olmak hiç şüphesiz birçok ayrıcalıkla birlikte geliyor. Düny genelinde özel servis ağı, satış sonrası özel hizmetler, özel otomobiller ve dahası… Ama bunlardan belki de en havalı olanı Bugatti hız testi ayrıcalığı. Marka dünya genelindeki müşterilerinden müsait olanları otomobilleriyle birlikte test sürüşüne davet etti. Kullanıcılar hız denemelerinde neredeyse dünya rekorunu kırıyorlardı. İşte Bugatti hız testi hakkında detaylar…

Bir Bugatti kullanıcısı kendi otomobiyle saatte 400 kilometre hıza ulaştı!

Bugatti geçtiğimiz hafta otomobillerinin aerodinamik ve dayanıklılıklarını test etmek için bir test etkinliği düzenledi. Etkinlik Space Florida'nın Fırlatma ve İniş Tesisi içerisinde yapıldı. Yani havalı bir şekilde yazmak gerekirse yer uçakları ve sahipleri için bir uzay mekiği fırlatma tesisi kapatıldı.

Etkinlik Bugatti ve Bugatti'nin eski müşterileri ile birlikte yapıldı. Tüm Bugatti sahipleri kendi otomobilleri ile etkinliğe geldi. Marka tüm sürücüler için kişiye özel Bugatti yarış tulumu tasarladı ve hediye etti. Bunların yanında bambaşka hediyelerde Bugatti sahiplerini bekliyordu.

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Etkinlik alanı eski bir uzay mekiği fırlatma tesisi olduğunda yerde 3 mil uzunluğunda bir pist bulunmakta. Burası eski uzay mekiklerinin park alanına alındığı ve Dünya'ya geri dönen roketlerin indiği bir pist. Ancak artık uzay mekikleri yerine yer uçağı adı verilen supersport otomobillerin test alanı oldu.

Piste çıkan otomobil sahipleri tek tek otomobillerini denedi. Enfes şekilde eğlenceli geçen etkinlikte bir kullanıcı 400 kilometre hıza çıkmayı başardı. Bugatti Chiron'un hız rekorunun 417 kilometre olduğu hesaba katılırsa neredeyse dünya rekoru diyebiliriz. Etkinlikte otomobillerin aerodinamik özellikleri de test edildi. Bugatti mühendisleri gereken notları ve kullanıcı deneyimi notlarını aldı.

Marka Müdürü Evan Cygler ise etkinlikle alakalı olarak, "Chiron Super Sport, 200 km/s'de olduğu gibi 400 km/s'de kendinden emin bir duruş sergiledi. Bu unutulmaz bir deneyim ve Bugatti markasına olan tutkumu daha da fazla pekiştirdi" dedi. Marka müdürü daha sonra her katılımcıya kullandığı kaskın arkasına kullanıcının etkinlikte yaptığı en yüksek hızı yazarak hediye etti. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…