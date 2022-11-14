Buffalo Wing nedir, nasıl bir yemek? Masterchef Buffalo Soslu Kanat (Buffalo Wings) hangi ülkeye ait? Buffalo Wings nasıl bir üründür?

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Masterchef Buffalo Wing hangi ülkenin ürünüdür? Masterchef Buffalo Wing tarifi nasıldır? Buffalo Wing tuzlu mu tatlı mı ekşi mi acı mı?

BUFFALO WİNG NEDİR, HANGİ ÜLKENİN ÜRÜNÜ?

Amerikan mutfağında bir Buffalo kanadı, servis edilmeden önce genellikle derin yağda kızartılmış ve daha sonra kaplanmış veya sirke bazlı acı biber acı sosu ve eritilmiş tereyağından oluşan bir sosa batırılmış ekmeksiz tavuk kanadı bölümüdür (düz veya davul). Geleneksel olarak sıcak servis edilirler, kereviz çubukları ve mavi peynir soslu havuç çubukları veya özellikle New York dışında, daldırma için ahır sosu. Bufalo kanatlarına genellikle basitçe "kanatlar", "sıcak kanatlar" veya "tavuk kanatları" denir.

Bufalo kanatları, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yurtdışında, bazı Kuzey Amerika restoran zincirlerinin ana menü öğesi olarak sunması ile popülerlik kazanmıştır. "Buffalo" adı artık, kemiksiz tavuk kanatları (tavuk göğüs etinden yapılmış), tavuk kızartması, tavuk kanadı, patlamış mısır tavuğu, karides ve karnabahar gibi daldırma soslarıyla servis edilen diğer baharatlı kızarmış yiyeceklere de uygulanmaktadır. Ayrıca Buffalo tarzı sos veya Buffalo aromalı baharatlarla tatlandırılmış pizza gibi diğer yemekleri de tanımlar.

BUFFALO WİNG YAPILIŞI VE KULLANIMI

Tavuk

Buffalo kanatları için kullanılan tavuk kanatları genellikle üç parçaya ayrılır: davul, yassı ve sineklik veya işaretçi, sonuncusu genellikle atılır, ancak bazı restoranlar bu son parça hala daireye bağlı olarak hizmet verir. Geleneksel olarak, kanatlar iyice kızarana kadar ekmek veya un olmadan yağda kızartılır. Alternatif olarak fırında, ızgarada veya ızgarada pişirilebilirler.

Sos

Acı biber bazlı acı sos, eritilmiş tereyağı ve sirke, hafif, orta veya sıcak yapılabilen Buffalo kanadı sosunun standart temelidir. Worcestershire sosu ve sarımsak tozu gibi daha az baskın olmasına rağmen diğer bileşenler de yaygındır. Ticari kullanıma hazır kanat sosu, değişen seviyelerde baharatlarla yapılır. Pişmiş tavuk kanatları bir kase veya tencereye alınır ve servis edilmeden önce kanatların üzeri tamamen sosla kaplanacak şekilde çalkalanır.

Servis

Geleneksel olarak, Buffalo kanatları küçük kereviz çubukları (bazen bebek havuçları veya havuç çubukları ile birlikte) ve yanında mavi peynir daldırma sosu ile servis edilir. Ancak ahır sosu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en popüler kanat daldırma sosudur. Bu kenarlar, özellikle baharatlı kanatları yiyenler için sadece bir daldırma olarak değil, aynı zamanda bir çözücü olarak hareket eden ve yutulduğunda hidrofobik kapsaisin'i uzaklaştıran, aksi takdirde dile yapışacak ve dibe tutunacak olan dipslerin yağ içeriği nedeniyle soğutma elemanları olarak da işlev görür. yanma hissi.