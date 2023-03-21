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Buducnost - Gran Canaria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Buducnost - Gran Canaria maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

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Buducnost - Gran Canaria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Buducnost - Gran Canaria maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün THY Euroleague, Eurocup ve FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Buducnost - Gran Canaria oldu. Peki, Buducnost - Gran Canaria maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Buducnost - Gran Canaria maçı şifresiz mi, ücretsiz izleme linki var mı? Buducnost - Gran Canaria maçı canlı olarak nereden izlenir? İşte detaylar...

21 Mart 2023 bugün THY Euroleague ve FIBA Şampiyonlar Ligi olmak üzere birçok basketbol maçı oynanacak. Peki, Buducnost - Gran Canaria basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Buducnost - Gran Canaria maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...

Buducnost - Gran Canaria Eurocup basketbol maçı 21 Mart 2023 Salı yani bu akşam saat 21:00 'da başlayacak.

Buducnost - Gran Canaria maçını Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Maç, Podgorica'da, Buducnost VOLI Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

basketbol Gündem Spor Haberler

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