Havaların soğuması ile birlikte BUDO vapur seferleri hakkında en çok merak edilmekte olan hususlardan bir tanesi de BUDO vapur seferleri iptal mi edildi? Sorusu oluyor. Hava şartlarının kötü olması akıllara BUDO vapur seferleri iptal mi edildi? Sorusunu getirmekte. Peki, BUDO vapur seferleri iptal mi edildi? 25 Kasım Hangi vapur seferleri iptal edildi, neden?

BUDO vapur seferleri iptal mi edildi? Sorusu, BUDO vapur seferleri için bilet almış olan ve yolculuk planı olan kişiler başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından araştırılmakta olan konular arasında bulunmakta. Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacağı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen seferler arasında Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) gibi rotalar bulunmaktadır. Peki, BUDO vapur seferleri iptal mi edildi? 25 Kasım Hangi vapur seferleri iptal edildi, neden? Bursa Deniz Otobüsleri son durum ne?

BUDO VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bilgilendirmelerin ardından BUDO seferlerinde değişiklik gerçekleştirildi. BUDO'nun resmi sitesinde yer alan bilgilere göre iptal olan seferler bulunmakta. Buna göre BUDO'nun resmi sitesinde yer alan bilgiler ile sefer durumunu kontrol edebilirsiniz. İşte BUDO iptal edilen vapur seferleri;