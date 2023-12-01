BUDO Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen deniz otobüslerinin bugün öğleden sonra ve akşamki seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüslerinin bugün öğleden sonra ve akşamki seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Ayrıca saat 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.