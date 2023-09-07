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BUDO Seferleri Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

Turizm Haberleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi. İptal edilen seferler arasında Bursa-İstanbul ve İstanbul-Bursa güzergahları bulunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 19.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

BUDO'nun saat 16.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 17.15'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

Kaynak: AA / Turizm

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