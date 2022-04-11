Yapılan son dakika açıklamalarına göre Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılıklı olarak işletilen deniz otobüsü yolculuklarından bazıları olumsuz hava şartları sebebiyle gerçekleştirilemeyecek. BUDO seferleri iptal mi? Hava şartları nedeniyle hangi BUDO seferleri iptal edildi?

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

11.04.2022 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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11.04.2022 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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11.04.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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11.04.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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11.04.2022 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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11.04.2022 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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