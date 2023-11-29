BUDO'nun 29 Kasım tarihli seferlerinin iptal olup olmadığı merak ediliyor. BUDO seferlerinin son durumu hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, BUDO seferleri iptal mi? 29 Kasım BUDO seferleri iptal oldu mu? İşte detaylar...

BUDO seferleri iptal mi? 29 Kasım BUDO seferleri iptal oldu mu?

BUDO seferleri iptal mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalarının ardından BUDO seferleri iptal oldu mu merak konusu oldu. Arama motorlarında BUDO sefer durumu sorgulatılıyor. Peki, BUDO seferleri iptal mi? 29 Kasım BUDO seferleri iptal oldu mu? Detaylar haberimizde...

BURSA'YI LODOS VURDU!

Bursa'yı saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan lodos vurdu. Yıldırım ilçesinde ağaçlar yollara ve park halindeki araçların üzerine devrildi. Lodosa sokakta yakalananlar da zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar, şiddetli rüzgar nedeniyle uçmamak için ağaçlara tutunurken bazıları da çareyi viyadük altlarına sığınmakta buldu.

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Olumsuz hava koşulları sebebiyle BUDO seferleri iptal edilmiştir. Bursa Deniz Otobüsleri resmi internet hesabından yapılan paylaşımdaBursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferlerinin iptal olduğu duyurulmuştur.