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BUDO Seferleri Elverişsiz Hava Şartları Nedeniyle İptal Edildi

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacağı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen seferler arasında Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) gibi rotalar bulunmaktadır.