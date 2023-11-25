BUDO Seferleri Elverişsiz Hava Şartları Nedeniyle İptal Edildi
Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacağı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen seferler arasında Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) gibi rotalar bulunmaktadır.
Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacağı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde açıkladı;
"08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10: 30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16.45 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir." - BURSA