Üye Girişi
Haberler

BUDO'nun yarınki 8 seferi iptal edildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsünün (BUDO) yarınki 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 07.00 ile 12.55 saatleri arasında yapılması planlanan Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) karşılıklı 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Turizm

Armutlu Eminönü Mudanya Bursa Ulaşım Hava Durumu Turizm Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title