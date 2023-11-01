Bucak'ta Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Burdur'un Bucak ilçesi Kestel Köyü Aladağ Burnu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali İhsan A. idaresindeki 15 ABJ 223 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kaza da Ali İhsan A. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı Ali İhsan A. sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURDUR