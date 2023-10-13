Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bucak'ta Otomobil ile Motosiklet Kaza Yaptı, Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Burdur'un Bucak ilçesi Ramazan Selen Bulvarı Adliye Sarayı Önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaaliler istikametinden Bucak şehir merkezine seyir halinde olan 15 PH 954 plakalı otomobil ile aynı yöne seyreden 15 PV 945 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Veysel D. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı Veysel D. ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR