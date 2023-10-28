Bucak'ta Otomobil Dere Yatağına Uçtu: 4 Yaralı

Burdur'da otomobil dereye uçtu: 4 yaralı

BURDUR - Burdur'un Bucak ilçesinde dikkatsizlik sonucu otomobil dere yatağına uçtu. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza Burdur'un Bucak ilçesi Antalya karayolu Boğazköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Emre Ö.idaresindeki 07 BBM 364 plakalı otomobil sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu yoldan çakarak dere yatağına uçarak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Emre Ö., yolcular Z.Ö. yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerinde olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.