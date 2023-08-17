17 Ağustos günü Buca Yenigün mahallesinde meydana gelen su kesintisinin ardından vatandaşlar suların ne zaman geleceğini merak etti. Arama motorlarında ise Buca Yenigün mahallesi su kesintisi ne zaman bitecek? 17 Ağustos Buca sular ne zaman gelecek? sorularına yanıt arandı.

Buca'da meydana gelen su kesintisiyle beraber vatandaşların merak ettikleri Buca Yenigün mahallesi su kesintisi ne zaman bitecek? 17 Ağustos Buca sular ne zaman gelecek? soruları da araştırılmaya başlandı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

BUCA YENİGÜN MAHALLESİ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

17 Ağustos günü meydana gelen su kesintisi ile ilgili İZSU internet sitesinde yer alan bilgilendirme şöyle oldu:

"BUCA YENİGÜN 17.08.2023 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 265/10 SOKAK İÇERSİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR."

17 AĞUSTOS BUCA SU KESNTİSİ OLAN YERLER!

ALİAĞA SAMURLU 17.08.2023 saat 10:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası

BALÇOVA ÇETİN EMEÇ 17.08.2023 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası olimpiyat evleri de gediz edas kaynaklı enerjı kesıntısı nedeniyle su verilemiyor

BAYINDIR KIZILCAOVA 17.08.2023 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAŞANIYOR.

BORNOVA ATATÜRK, İNÖNÜ 17.08.2023 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 879 VANASI KAPATILDI. 894 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN ATATÜRK, İNÖNÜ MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.