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Buca deprem şiddeti kaç? İzmir Buca depremi büyüklüğü kaç? soruları araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Buca deprem şiddeti kaç? İzmir Buca depremi büyüklüğü kaç? Buca'da deprem mi oldu? Buca nerede? 4 Kasım İzmir depremi! İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

BUCA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

18 Kasım gecesi 04:09'da meydana gelen depremin büyüklüğü Kandilli'ye göre 3.4 olarak belirlendi.

BUCA NEREDE? BUCA NEREYE BAĞLI?

Buca, Türkiye'nin batısında yer alan Ege bölgesinde bulunan İzmir ilinin yaklaşık 462.000 nüfuslu bir ilçesidir. İzmir'in merkez ilçelerinden olan Buca ilçesi, hepsi de İzmir ilçesi olan kuzeyinde Konak ve Bornova, doğusunda Kemalpaşa, güneyinde Torbalı, güneybatısında Menderes ve batısında da Karabağlar ve Gaziemir ilçeleriyle komşudur. Denizden yaklaşık 3 km içeride olan Buca'nın il merkezine uzaklığı ise 10 km'dir.