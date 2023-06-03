Buca'da Klasik Otomobil Festivali düzenlendi

Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Klasik Otomobil Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen otomobil tutkunlarını Buca'da buluşturdu. İki gün boyunca süren festivale yaklaşık 130 klasik araç katıldı.

Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Klasik Otomobil Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından gelen otomobil tutkunlarını Buca'da buluşturdu.

Buca Belediyesi iştiraki BUCAMAR ve İzmir Klasik Otomobilciler Derneği (İZKOD) iş birliği ile hayata geçirilen Klasik Otomobil Festivali, Buca Gölet Tesisleri'nde başladı. İki gün boyunca sürecek festivale İzmir'in yanı sıra Türkiye'nin pek çok bölgesinden otomobilsever katılım sağladı. Yaklaşık 130 klasik aracın yer aldığı festivale Bucalılar ve İzmirliler yoğun ilgi gösterdi.

On yıl aranın ardından yeniden gerçekleştirilen festivale ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Üretildikleri dönemlerde trafiğin göz bebeği olmuş birbirinden güzel 130 araç, festivalimizin konuğu oldu. Buca'da uzun bir aradan sonra yeniden bu organizasyonu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün bizleri bu değerli klasiklerle buluşturan araç sahiplerine ve festivalimize katılım sağlayan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.