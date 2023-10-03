Buca Belediyesi, 50 yaş üzeri vatandaşlar için ücretsiz turistik gezilere başladı

Buca Belediyesi, ilçede ikamet eden 50 yaş üzeri vatandaşlar için ücretsiz turistik gezilere başladı. Ekim ayı boyunca haftada 3 gün sürecek gezilerin ilk durağı, Selçuk'un dünyaca ünlü turizm merkezi Şirince oldu.

Buca Belediyesi, ilçede ikamet eden 50 yaş üzeri vatandaşlar için ücretsiz turistik gezilere başladı. Ekim ayı boyunca haftada 3 gün sürecek gezilerin ilk durağı, Selçuk'un dünyaca ünlü turizm merkezi Şirince oldu. Gezi boyunca keyifli dakikalar geçiren Bucalılar, "Belediye Başkanımız Erhan Kılıç'a bize bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz" dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla kente hizmetlerini aralıksız sürdüren Buca Belediyesi, günübirlik turistik gezi programı oluşturdu. Ekim ayı boyunca pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftanın üç günü düzenlenecek gezi takvimi, Selçuk Şirince turuyla başladı. Sabah saatlerinde Buca Belediyesi önünde buluşan Bucalılar, güzel bir gün geçirme şansı yakaladı. Şirince'de birbirinden keyifli anlar geçirdiklerini anlatan Bucalılar, Başkan Erhan Kılıç'a bu hizmetinden dolayı teşekkür etti.

NERELERE GİDİLECEK?

Buca Belediyesi önünden hareket eden araçlarla ücretsiz olarak düzenlenen turistik geziler kapsamında, pazartesi günleri ünlü turizm merkezlerinden Şirince'ye, çarşamba günleri Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın en iyi 32 köyünden biri olarak tescillenen Ödemiş Birgi'ye ve cuma günleri nazar boncuğu yapımı ile dünyanın dikkatini çeken Kemalpaşa Nazarköy'e gidilecek.

KATILIM ŞARTLARI

Turistik gezilere Buca'da ikamet eden ve 50 yaş üzeri vatandaşların katılabileceği belirtildi. Gezilere katılmak isteyenlerin, 0 232 439 10 10 (1473-1476-1479) numaralı telefondan bilgi alabilecekleri ifade edildi.