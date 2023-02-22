Bu yıl final İstanbul'da mı? Bu sene Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da mı? 2023 Ş. Ligi finali hangi ülkede ve hangi şehirde?

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hangi şehirde oynanacak merak ediliyor. Peki, Bu yıl final İstanbul'da mı? Bu sene Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da mı? 2023 Ş. Ligi finali hangi ülkede ve hangi şehirde? İşte detaylar...