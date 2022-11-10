Bu yıl 10 Kasım'ın kaçınca yıl dönümü? 2022 Atatürk'ün vefatının kaçıncı yıl dönümü?

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım tarihinin gelmesi ile birlikte birçok kişi Bu yıl 10 Kasım'ın kaçınca yıl dönümü? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Peki, Bu yıl 10 Kasım'ın kaçınca yıl dönümü? Atatürk'ün vefatının kaçıncı yıl dönümü?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününün gelmesi ile birlikte birçok vatandaş Bu yıl 10 Kasım'ın kaçınca yıl dönümü? Sorusunu araştırıyor. Bu haberimizde merak eden vatandaşlar için Bu yıl 10 Kasım'ın kaçınca yıl dönümü? Sorusunu yanıtladık. Peki, Bu yıl 10 Kasım'ın kaçınca yıl dönümü? Atatürk'ün vefatının kaçıncı yıl dönümü?

BU YIL 10 KASIM'IN KAÇINCA YIL DÖNÜMÜ?

Atatürk 1938 yılının 10 Kasım sabahında saat 09:05'te hayata gözlerini yumdu. Dolayısıyla 2022 yılı Atatürk'ün vefatının 84. yılı olacak.

10 KASIM'DA BAYRAK ASILIR MI?

10 Kasım Atatürk'ü anma gününde bayrak asılır. Bayrak, 10 Kasım'da Türkiye'de ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dış temsilciliklerinde, resmi ve milli binalarında yarıya çekilir. Bayrağın yarıya çekileceği diğer haller ve zamanlar Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak tespit ve ilan edilir.