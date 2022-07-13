Bu yazın hangi yurtlarda konaklama ücretsiz? KYK yurtlarında kimler ücretsiz kalabilir? Bu yaz hangi KYK yurtları ücretsiz olacak, kimler ücretsiz kalabilir? Hangi KYK yurtlarında konaklama ücretsiz olacak? Yurtlarda kimler kalabilir? İşte detaylar...

YAZIN KYK YURTLARINDA KONAKLAMAK ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençlerin 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz şekilde konaklayabileceklerinin müjdesini verdiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "(Seyehatsever.gsb.gov.tr) adresi bugün itibarıyla yayına başladı. 81 ilimizdeki öğrenci yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında genç seyyahları bekliyor. Tüm gençlerimize yaz döneminde ömürleri boyunca unutamayacakları, keyifli, öğretici ve heyecan dolu yolculuklar temenni ediyorum" diye konuştu.

Yurtlardaki konaklama konusunda sınırlamaya ilişkin soru üzerine de Kasapoğlu, "Her ilde 3'er gün konaklama süreci var. Ona göre programlarını yapıp, her ilde 3'er gün konaklamaya devam edecekler" dedi.

KYK YURTLARINDA KİMLER KALABİLİR? SADECE ÖĞRENCİLER Mİ KONAKLAYABİLİR?

Bu yazın KYK yurtlarından 15 Temmuz 2022 - 01 Eylül 2022 tarihleri arasında 18-25 yaş arasındaki gençler en fazla 3 gece kalmak koşulu ile yararlanabilirler. KYK yurtlarında ücretsiz konaklamak isteyenler kişilerin öğrenci olması zorunlu değildir. Kişilerin 18-25 yaş arası olması yeterlidir. Ek olarak en fazla 3 gece kalınabiliyor.

YAZIN HANGİ KYK YURTLARINDA KONAKLAMA ÜCRETSİZ OLACAK? (ÜCRETSİZ KYK YURTLAR LİSTESİ)

Bu yazın açık olacak ve ücretsiz konaklamaya imkan verecek KYK yurtları isimleri şu şekilde: