Bu testi sadece gerçek ilişki gurmeleri çözebiliyor! Kadının kocasını 5 saniyede bulun

İlişki uzmanları bu testi 10 saniyede şıp diye çözüyor. Kadının kocasını 5 saniyede bulun. Görsel test bulmacaları, problem çözme yeteneklerinizi ve gözlem becerilerinizi test ediyor.

Görüntülü bulmacalar hem eğlenmenin hem de beyin jimnastiği yapmanın en eğlenceli yoludur. Bu bulmacalar genellikle ilk bakışta fark edilmesi zor olan gizli öğeler veya desenler içerir. Bugün size sunduğumuz bu test daha önce gördüğünüz optik illüzyon testlerinden bir hayli farklı. Resimde 1 kadın ve 3 erkek var. Hangi erkeğin kadının kocası olduğunu bakalım çözebilecek misiniz? Çözüme varmadan önce görüntüyü dikkatle incelemelisiniz.

Resimde bir taburede oturan üç adam bulunuyor. Üç adam smokin giyiyor. Adamların yanında siyah elbiseli bir kadın duruyor ve eşini arıyor.

Şimdi, aşağıdaki resimdeki kadın ve adamlara dikkatlice bakın. Cevabınız nedir?

Üç adamdan biri onun kocası, sadece kim olduğunu bulmanız gerekiyor. Bu zeka bulmacasını çözmek için yalnızca 5 saniyeniz var. Sadece ilişki uzmanları kısa sürede testi cevaplayabiliyor.

RESİMLİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

Sayfayı yavaşça aşağı kaydırarak cevaba ulaşın. Saniyeler içerisinde doğru cevabı bulmanız gerekiyordu.

Soldan üçüncü adam kadının kocasıdır. Kadın ve adam aynı broşu takmaktadır.