Bu tatil de mutluluk ve sağlık var; Grand Özgül Termal

Afyonkarahisar Gazlıgöl'deki Grand Özgül Termal, tescil ve uluslararası sertifikalarıyla insanlara sağlık ve mutluluk dolu bir tatil sunuyor. Misafirlerine unutulmaz bir tatil deneyimi yaşatan Grand Özgül Termal, Ağustos ayına özel farklı tatil teklifleriyle yeni misafirlerini ağırlamayı hedefliyor. Suite, Deluxe Suite odaları, Luxury Villa, Deluxe Villa ve Vip villa seçenekleriyle tatil konseptlerini zenginleştiren Grand Özgül Termal, Afyon lezzetlerini de misafirlerine sunuyor.

Türkiye'nin doğası, havası ve suyu anlamında şifalar dağıtan bölgesi Afyonkarahisar Gazlıgöl'de tatil Grand Özgül Termal'de yapılır.

Tescilleri, uluslararası sertifika ve belgelendirmeleriyle bu tesis insanlara şifa dağıtıyor. Aile olarak her türlü tatil alternatiflerini bir arada barındıran, eğlenceyi, Afyon lezzetlerini zirvelerde yaşatan Grand Özgül Termal Türkiye'nin en elit ve prestijli tatil mekanlarından biri.

Yerli ve yabancı misafirler, açık ve kapalı havuzları, spa, aquapark, mağara havuzu (Damlataş mağarası), termal havuz, Jakuzi, Türk hamamı, Rus saunası, Fin hamamı, buhar odası, tuz odası (Tuz terapisi), Rassoul banyosu, macera duşları, tüm masaj aktiviteleriyle düşlerinizdeki en özel tatilin kapısını aralıyorlar.

Suite, Deluxe Suite odaları, Luxury Villa, Deluxe Villa ve Vip villa seçenekleriyle muhteşem tatil konseptlerinden, özel yiyeceklerinin tadından ve adından çokca söz ettiren Grand Özgül Termal Tatil Köyü Ağustos ayına özel farklı tatil teklifleriyle bu tatil köyüne daha önce gelmemiş yeni misafirlerini ağırlamak istiyor.

Genel Müdür Hakan Siyah

GRAND ÖZGÜL TERMAL TATİL KÖYÜ

İletişim bilgileri:

Web: https://www.ozgultermal.com.tr/luxury-villa

Mail: ozgul@ozgultermal.com.tr

Telefon numaraları: 0 506 640 73 48

Adres : Esentepe Mahallesi Çakmak Sokak No:10 Yaylabağı/Afyonkarahisar

Sosyal medya hesapları:

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instagram : https://www.instagram.com/grandozgultermalafyon/

Twitter : https://www.ozgultermal.com.tr/vip-villa#

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