Bu Tabak Kimin adlı televizyon programının sunucusunun kim olduğu merak konusu. Programı kimin sunduğu hakkında detaylı bilgiler araştırılmaktadır. Peki, Bu Tabak Kimin sunucusu kim? Bu Tabak Kimin programını kim sunuyor? İşte detaylar..

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Bu Tabak Kimin yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Birbirinden iddialı yarışmacının yer aldığı programda kıyasıya rekabet gerçekleşiyor. Hafta içi her gün ekrana gelen Bu Tabak Kimin'in sunucusu merak konusu oldu. Bu Tabak Kimin programını kimin sunduğu araştırılmaktadır. Peki, Bu Tabak Kimin sunucusu kim? Bu Tabak Kimin programını kim sunuyor? Detaylar haberimizde...

BU TABAK KİMİN PROGRAMININ KONUSU NE?

Programda, 5'er kişiden oluşan iki takımdan her gün 2'şer kişi yemek yapıp sunacak. Diğer yarışmacılar ise yapılan yemeğin kime ait olduğunu bilmeden ellerinde bulunan 1500'er lirayı en beğendikleri tabağa istedikleri gibi dağıtacaklar. Böylece rakip ya da kendi takımından yarışmacılar, beğendikleri tabağın sahibine ödül kazandıracaklar.

BU TABAK KİMİN SUNUCUSU KİM?

SONGÜL KARLI KİMDİR?

Songül Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, 90'larda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı. 2007 yılında Kanal 7'de yayımlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sunduktan sonra, 2008 yılında FOX'ta yayımlanmaya başlayan ve 2013 yılında sona eren evlendirme programı Su Gibi'yi sanatçı Uğur Arslan ile birlikte sundu. 2016 yılında TV8'de yayımlanan Songül Karlı ile Evlilik Yolunda adlı programı sundu.