Ekranların sevilen yeni programı yarışmacıları ile birlikte dikkatleri üzerinde çekmeyi başarıyor. Ekranların sevilen ismi Songül Karlı'nın sunuculuğunu üstlendiği 'Bu Tabak Kimin?' hafta içi her gün FOX izleyicisiyle buluşuyor. Peki, Bu Tabak Kimin Gamze kimdir? Bu Tabak Kimin Gamze kaç yaşında, nereli? Bu Tabak Kimin Gamze İnstagram hesabı ne?

Bu Tabak Kimin Gamze kimdir? Sorusu, FOX Tv ekranlarının yeni programı olan Bu Tabak Kimin programının yayınlanması ile birlikte gündeme geldi ve izleyiciler tarafından merak edildi. Yarışmada takımlar, en beğenilen tabağı yapmak ve para ödülünü kazanmak için rekabet edecek. Yarışmanın sonunda ayın en çok kazanan yarışmacısına büyük ödül verilecek. Peki, Bu Tabak Kimin Gamze kimdir? Bu Tabak Kimin Gamze kaç yaşında, nereli? Bu Tabak Kimin Gamze İnstagram hesabı ne?

BU TABAK KİMİN GAMZE KİMDİR?

Gamze Taşkın, 30 yaşında programa Sakarya'dan katılmaktadır. Yay burcu olan Gamze Taşkın bir dönem diş hekimliği yapmıştır. Kısmet Olur programında Ayça Ekin Beğen'in eve veda etmesinin ardından yeni gelin adayı olarak programa katılmıştı. Uzun süre Kısmetse Olur programında yer alan Gamze Taşkın programın final yapmasının ardından eski nişanlısı Özgür ile barışmak için Esra Erol'un programına katılmıştı. Şimdi ise Fox Tv ekranlarında Bu Tabak Kimin yarışmasında yarışmakta.