UEFA ülke puanı sıralamasında temsilcilerimizin aldığı son skorların ardından tekrar eski seviyelere doğru yükselmeye başladık. Ülke puanı sıralamasındaki yükselişimizin ardından futbol severler eskiden olduğu gibi Spor Toto Süper Lig'te şampiyon olan takım direkt Şampiyonlar Ligi grup aşamasından başlayacak mı merak ediyor. Peki, Bu sezon şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi?

Bu sezon şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi? UEFA ülke puanı sıralamasında temsilcilerimizin aldığı son skorların ardından tekrar eski seviyelere doğru yükselmeye başladık. Ülke puanı sıralamasındaki yükselişimizin ardından futbol severler eskiden olduğu gibi Spor Toto Süper Lig'te şampiyon olan takım direkt Şampiyonlar Ligi grup aşamasından başlayacak mı merak ediyor. Peki, Bu sezon şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi? İşte detaylar...

BU SEZON ŞAMPİYON OLAN TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEK Mİ?

2022 - 2023 sezonunda şampiyon olan takım bu seneden önceki 5 yılıntoplam ülke puanı sıralamasındaki durumuna göre Avrupa kupalarında mücadele edeceği için bu sezonki Spor Toto Süper Lig şampiyonu gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turlarından katılacak.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI (14 EKİM 2022)