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Bu sezon şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi?

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Bu sezon şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi?

UEFA ülke puanı sıralamasında temsilcilerimizin aldığı son skorların ardından tekrar eski seviyelere doğru yükselmeye başladık. Ülke puanı sıralamasındaki yükselişimizin ardından futbol severler eskiden olduğu gibi Spor Toto Süper Lig'te şampiyon olan takım direkt Şampiyonlar Ligi grup aşamasından başlayacak mı merak ediyor. Peki, Bu sezon şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi?

Bu sezon şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi? UEFA ülke puanı sıralamasında temsilcilerimizin aldığı son skorların ardından tekrar eski seviyelere doğru yükselmeye başladık. Ülke puanı sıralamasındaki yükselişimizin ardından futbol severler eskiden olduğu gibi Spor Toto Süper Lig'te şampiyon olan takım direkt Şampiyonlar Ligi grup aşamasından başlayacak mı merak ediyor. Peki, Bu sezon şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek mi? İşte detaylar...

BU SEZON ŞAMPİYON OLAN TAKIM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEK Mİ?

2022 - 2023 sezonunda şampiyon olan takım bu seneden önceki 5 yılıntoplam ülke puanı sıralamasındaki durumuna göre Avrupa kupalarında mücadele edeceği için bu sezonki Spor Toto Süper Lig şampiyonu gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turlarından katılacak.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI (14 EKİM 2022)

Sıralama Üye Federasyon Ülke
(L: Lig, K: Kupa, LK: Lig Kupası) 		Katsayı Takım2024-25 Katılım
2023 2022 Fark2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 Toplam ŞL AL KL Toplam
1 1Sabit İngiltere İngiltere ( L, K ; LK )22,64218,57124,35721,0009,57196,141 7/74217
2 2Sabit İspanya İspanya ( L, K )19,57118,92819,50018,4289,57185,998 7/74217
3 4artış1 Almanya Almanya ( L, K )15,21418,71415,21416,2148,12573,481 8/84217
4 3azalış1 İtalya İtalya ( L, K )12,64214,92816,28515,7147,50067,069 7/74217
5 5Sabit Fransa Fransa ( L, K ; LK )10,58311,6667,91618,4166,41654,997 6/63216
6 7artış1 Hollanda Hollanda ( L, K )8,6009,4009,20019,2006,10052,500 4/53126
7 6azalış1 Portekiz Portekiz ( L, K )10,90010,3009,60012,9166,50050,216 4/62125
8 9artış1 İskoçya İskoçya ( L, K )6,7509,7508,5007,9002,90035,800 3/52125
9 13artış4 Belçika Belçika ( L, K )7,8007,6006,0006,6007,40035,400 4/52125
10 8azalış2 Avusturya Avusturya ( L, K )6,2005,8006,70010,4003,90033,000 3/52125
11 11Sabit Sırbistan Sırbistan ( L, K )6,0006,0005,5009,5003,87530,875 2/42125
12 17artış5 Norveç Norveç ( L, K )5,3753,7506,5007,6255,50028,750 2/42125
13 16artış3 Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti ( L, K )6,5002,5006,6006,7005,75028,050 3/42125
14 20artış6 Türkiye Türkiye ( L, K )5,5005,0003,1006,7007,60027,900 4/52125
15 14azalış1 İsviçre İsviçre ( L, K )3,9006,4005,1257,7504,50027,675 2/42125
16 12azalış4 Ukrayna Ukrayna ( L, K )5,6007,2006,8004,2003,70027,500 3/51034
17 18artış1 Danimarka Danimarka ( L, K )4,8755,1254,1257,8004,70026,625 3/51034
18 10azalış8 Rusya Rusya ( L, K ) [3] 7,5834,6664,3335,3004,33326,215 01034
19 19Sabit Hırvatistan Hırvatistan ( L, K )5,7504,3755,9006,0003,37525,400 1/41034
20 15azalış5 Yunanistan Yunanistan ( L, K )5,1004,9005,1008,0001,87524,975 1/41034
21 22artış1 İsrail İsrail ( L, K )2,6252,3757,0006,7505,50024,250 2/41034
22 21azalış1 Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs Cumhuriyeti ( L, K )6,1255,1254,0004,1253,70023,075 3/51034
23 23Sabit İsveç İsveç ( L, K )4,1255,7502,5005,1254,75022,250 2/41034
24 24Sabit Bulgaristan Bulgaristan ( L, K )4,0004,1254,0003,3754,00019,500 1/41034
25 25Sabit Romanya Romanya ( L, K )2,3755,8753,7502,2505,00019,250 2/41034
26 27artış1 Macaristan Macaristan ( L, K )3,2504,5004,2502,7504,37519,125 1/41034
27 30artış3 Slovakya Slovakya ( L, K )5,1253,0001,5004,1254,00017,750 1/41034
28 28Sabit Polonya Polonya ( L, K )2,2502,1254,0004,6254,50017,500 1/41034
29 26azalış3 Azerbaycan Azerbaycan ( L, K )2,3753,3752,5004,3753,25015,875 1/41034
30 29azalış1 Kazakistan Kazakistan ( L, K )4,2503,3751,0002,8751,12512,625 41034
31 31Sabit Slovenya Slovenya ( L, K )3,1252,0002,2503,0002,12512,500 41034
32 33artış1 Moldova Moldova ( L, K )1,1250,7501,3755,6252,75011,625 1/41034
33 39artış6 Kosova Kosova ( L, K )2,5001,5001,8332,3332,87511,041 1/41034
34 49artış15 Lihtenştayn Lihtenştayn ( K )1,5002,5000,5000,0006,50011,000 1/10011
35 38artış3 Letonya Letonya ( L, K )1,6252,2501,3752,6252,75010,625 1/41034
36 36Sabit Finlandiya Finlandiya ( L, K )0,8751,6251,3753,7502,62510,250 1/41034
37 40artış3 İrlanda İrlanda ( L, K )1,0001,2501,8752,8753,12510,125 1/41034
38 41artış3 Ermenistan Ermenistan ( L, K )1,5002,7501,3751,8752,3759,875 1/41034
39 32azalış7 Belarus Belarus ( L, K )5,0002,5001,5000,2500,6259,875 41034
40 34azalış6 Litvanya Litvanya ( L, K )2,6251,6251,6251,7502,1259,750 1/41034
41 35azalış6 Bosna-Hersek Bosna-Hersek ( L, K )2,0001,5002,6251,6252,0009,750 41034
42 37azalış5 Lüksemburg Lüksemburg ( L, K )2,6253,0001,0001,2501,1259,000 41034
43 44artış1 Faroe Adaları Faroe Adaları ( L, K )1,1251,1252,7501,5002,2508,750 41034
44 42azalış2 Kuzey İrlanda Kuzey İrlanda ( L, K )0,5002,3752,8331,6251,2508,583 41034
45 46artış1 Malta Malta ( L, K )1,5000,7501,5001,8752,6258,250 41034
46 47artış1 Gürcistan Gürcistan ( L, K )1,6252,2501,7501,2501,1258,000 41034
47 45azalış2 Estonya Estonya ( L, K )0,5000,8751,3753,6661,1667,582 31034
48 52artış4 İzlanda İzlanda ( L, K )1,5000,6250,6251,5003,0007,250 31034
49 43azalış6 Arnavutluk Arnavutluk ( L, K )1,0000,7502,0001,6250,8756,250 41034
50 50Sabit Galler Galler ( L, K )1,0001,0001,5001,5001,1666,166 31034
51 51Sabit Cebelitarık Cebelitarık ( L, K )1,0001,0001,6661,2500,8755,791 41023
52 48azalış4 Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya ( L, K )1,0000,5001,7500,6251,6255,500 41023
53 54artış1 Andorra Andorra ( L, K )0,8331,5000,6661,5000,6665,165 31023
54 53azalış1 Karadağ Karadağ ( L, K )0,3751,0001,6250,7501,0004,750 41023
55 55Sabit San Marino San Marino ( L, K )0,5000,0000,5000,1660,8331,999 31023
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