İslam aleminde büyük bir öneme sahip olan 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazana dair detaylar araştırılıyor. Mübarek 3 ayların üçüncüsü olan Ramazanı Şerif ayına girdik. Bu sene ramazan kaç gün? Sorusu, günler geçtikçe birçok Müslüman başta olmak üzere araştırılıyor. Peki, Bu sene ramazan kaç gün? Bu yıl ramazan ayı kaç gün sürecek? Ramazan'ın bitmesine ne kadar kaldı?

Oruç, namaz ve diğer ibadetleri yerine getirirken bir yandan da Ramazan ayı günleri geçmeye devam etmekte. Hz. Peygamber'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı bu ay, birçok Müslüman tarafından heyecanla kutlanırken aynı zamanda ibadetlerini yapmaya devam ediyor. Peki, Bu sene ramazan kaç gün? Bu yıl ramazan ayı kaç gün sürecek? Ramazan'ın bitmesine ne kadar kaldı?

BU SENE RAMAZAN KAÇ GÜN?

Bilindiği üzere Ramazan ayı 29 gün, bazı yıllar ise 30 gün sürmekte. Bu yıl şevval ayının hilali, Diyanet İşleri Başkanlığının açıklamalarına göre Ramazan'ın 29. günü akşamı görüleceği için bu yıl Ramazan 29 gün sürecek.

RAMAZANIN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?

7 Nisan tarihi itibariyle Ramazan ayının bitmesine ve Ramazan Bayramının başlamasına 13 gün bulunmakta. 13 Gün sonra Ramazan bayramı 21 Nisan, Cuma gününe tekabül etmektedir Ve Ramazan ayı son bulmaktadır. Ayrıca Ramazan ayının son günü ise 20 Nisan Pazar günüdür. 20 Nisan aynı zamanda 'arife günü' olarak da bilinmektedir.