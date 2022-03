Bu sene Oscar'ı kim kazandı? 2022 Oscar kazananlar listesi!

Dünya genelindeki sanatseverlerin merakla beklediği 94'ncü Oscar Ödül Töreni gerçekleştirildi. Törende ödüller de sahiplerini buldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne King Richard filmiyle Will Smith layık görüldü. En iyi kadın oyuncu ödülünde ise sürpriz olmadı. Gecenin en dikkat çeken ve şık ismi olarak öne çıkan Jessica Chastain, bu ödülün sahibi oldu. İşitme engelli bireylerin hayatını konu olarak büyük bir etki yaratan CODA ise "En iyi film" ödülünün sahibi oldu.

BİR ÖDÜL İÇİN AYNI FİLMDEN İKİ ADAY YARIŞTI

Oscar, aynı zamanda renkli bir yarışa da sahne oldu. Bu yıl ender gerçekleşen kesişmelerden biri yaşandı. The Power of the Dog'da rol alan Jesse Plemons ile aynı filmde yer alan Kode Smit McPhee en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterildi.

İŞİTME ENGELLİ AKTÖR TROY'DAN BÜYÜK BAŞARI

Ancak ödülü bu iki isim de alamadı. Ödüle layık görülen isim CODA'dan Troy Kotsur oldu. Troy, bu ödüle sahip olan ikinci işitme engelli aktör olarak da tarihteki yerini aldı. Tören sonrasında işaret diliyle konuşma gerçekleştiren Troy, ailesine teşekkür etti. Ayrıca ödülü işitme engellilere adadı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU SMİTH OLDU

Törenin en prestijli ödüllerinden biri olarak bilinen "En iyi erkek oyuncu" ödülüne King Richard filmi ile Will Smith görüldü. Ödülünü alırken açıklamalarda bulunan Will Smith, "Bu çok güzel bir an ve ödül kazandığım için ağlamıyorum. Bütün bu insanlara ışık tuttuğuma, ekibime ışık tutuyorum. Sevgi size çılgınca şeyler yaptırır" dedi.

EN İYİ KADIN OYUNCU JESSİCA CHASTAİN

Oscar Ödül Töreni'nin en prestijli bir diğer ödülü "En iyi kadın oyuncu ödülü"nde de sürpriz yaşanmadı. Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye filmi ile bu ödüle layık görüldü. Törenin ardından koronavirüse vurgu yapan ve "Zor günler geçirdik, bu gece hepimiz için çok iyi oldu" ifadelerini kullandı. Diğer yandan En iyi yönetmen ödülüne ise The Power Of the Dog filmi ile Jane Campion layık görüldü.

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ CODA'NIN

Oscar Ödül Töreni'nde En iyi film ödülü de otoriteler tarafından sürpriz olarak görülmeyen bir filme gitti. İşitme engellilerin hayatına ışık tutan film ödüle layık görüldü. Sian Heder'in yazıp yönettiği CODA, bütün fertleri işitme engelli olan bir ailede duyma yetisini kullanabilen tek birey olan Ruby'nin, müzik tutkusunun peşinden gitme arzusuyla ailesinin dış dünyayla olan bağı olma rolü arasında sıkışıp kalmasını konu ediniyor

İşte ödüle layık görülen yapımlar ve isimler:

En iyi film

CODA

En iyi yönetmen

Jane Campion (The Power Of the Dog)

En iyi erkek oyuncu

Will Smith - King Richard

En iyi kadın oyuncu

Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye

En iyi yardımcı erkek oyuncu

Troy Kotsur (CODA)

En iyi yardımcı kadın oyuncu

Ariana DeBose (West Side Story)

En iyi kısa belgesel

The Queen of Basketball

En iyi görsel efekt

Dune

En iyi animasyon film

Encanto

En iyi yabancı film

Drive My Car (Japan)

En iyi kısa film

The Long Goodbye

En iyi kostüm tasarımı

Cruella

En iyi uyarlama senaryo

CODA

En iyi orijinal senaryo

Belfast

En iyi film müziği

Dune

En iyi kurgu

Dune

En iyi belgesel

Summer of Soul

En iyi yapım tasarımı

Dune

