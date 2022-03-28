Bu sene Oscar'ı kim kazandı? 2022 Oscar kazananlar listesi!
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Dünya kültür ve sanat dünyasının en prestijli ödülü olarak bilinen Oscar Ödül Töreni'nin bu yıl 94'ncüsü düzenlendi. Saat 03.00'da başlayan tören, sabah 07.00'a kadar devam etti. Peki, Bu sene Oscar'ı kim kazandı? 2022 Oscar kazananlar listesi!
Dünya genelindeki sanatseverlerin merakla beklediği 94'ncü Oscar Ödül Töreni gerçekleştirildi. Törende ödüller de sahiplerini buldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne King Richard filmiyle Will Smith layık görüldü. En iyi kadın oyuncu ödülünde ise sürpriz olmadı. Gecenin en dikkat çeken ve şık ismi olarak öne çıkan Jessica Chastain, bu ödülün sahibi oldu. İşitme engelli bireylerin hayatını konu olarak büyük bir etki yaratan CODA ise "En iyi film" ödülünün sahibi oldu.
Oscar, aynı zamanda renkli bir yarışa da sahne oldu. Bu yıl ender gerçekleşen kesişmelerden biri yaşandı. The Power of the Dog'da rol alan Jesse Plemons ile aynı filmde yer alan Kode Smit McPhee en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne aday gösterildi.
Ancak ödülü bu iki isim de alamadı. Ödüle layık görülen isim CODA'dan Troy Kotsur oldu. Troy, bu ödüle sahip olan ikinci işitme engelli aktör olarak da tarihteki yerini aldı. Tören sonrasında işaret diliyle konuşma gerçekleştiren Troy, ailesine teşekkür etti. Ayrıca ödülü işitme engellilere adadı.
Törenin en prestijli ödüllerinden biri olarak bilinen "En iyi erkek oyuncu" ödülüne King Richard filmi ile Will Smith görüldü. Ödülünü alırken açıklamalarda bulunan Will Smith, "Bu çok güzel bir an ve ödül kazandığım için ağlamıyorum. Bütün bu insanlara ışık tuttuğuma, ekibime ışık tutuyorum. Sevgi size çılgınca şeyler yaptırır" dedi.
Oscar Ödül Töreni'nin en prestijli bir diğer ödülü "En iyi kadın oyuncu ödülü"nde de sürpriz yaşanmadı. Jessica Chastain, The Eyes of Tammy Faye filmi ile bu ödüle layık görüldü. Törenin ardından koronavirüse vurgu yapan ve "Zor günler geçirdik, bu gece hepimiz için çok iyi oldu" ifadelerini kullandı. Diğer yandan En iyi yönetmen ödülüne ise The Power Of the Dog filmi ile Jane Campion layık görüldü.
Oscar Ödül Töreni'nde En iyi film ödülü de otoriteler tarafından sürpriz olarak görülmeyen bir filme gitti. İşitme engellilerin hayatına ışık tutan film ödüle layık görüldü. Sian Heder'in yazıp yönettiği CODA, bütün fertleri işitme engelli olan bir ailede duyma yetisini kullanabilen tek birey olan Ruby'nin, müzik tutkusunun peşinden gitme arzusuyla ailesinin dış dünyayla olan bağı olma rolü arasında sıkışıp kalmasını konu ediniyor
İşte ödüle layık görülen yapımlar ve isimler:
En iyi film
CODA
En iyi yönetmen
Jane Campion (The Power Of the Dog)
En iyi erkek oyuncu
Will Smith - King Richard
En iyi kadın oyuncu
Jessica Chastain - The Eyes of Tammy Faye
En iyi yardımcı erkek oyuncu
Troy Kotsur (CODA)
En iyi yardımcı kadın oyuncu
Ariana DeBose (West Side Story)
En iyi kısa belgesel
The Queen of Basketball
En iyi görsel efekt
Dune
En iyi animasyon film
Encanto
En iyi yabancı film
Drive My Car (Japan)
En iyi kısa film
The Long Goodbye
En iyi kostüm tasarımı
Cruella
En iyi uyarlama senaryo
CODA
En iyi orijinal senaryo
Belfast
En iyi film müziği
Dune
En iyi kurgu
Dune
En iyi belgesel
Summer of Soul
En iyi yapım tasarımı
Dune