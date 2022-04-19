Ramazan ayının son günlerine doğru yaklaşırken Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor merak edildi. Peki, Bu sene Kadir Gecesi hangi gün, hangi gece 2022? Kadir Gecesi 21. gece mi 23. gece mi 27. gece mi? Kadir Gecesi hangi geceye denk geliyor? 2022 Kadir Gecesi ne zamana denk geliyor?

KADİR GECESİ NEDİR?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).

Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muva??a?, "İ?tikâf", 15). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur'an'ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, "Fazlü leyleti'l-?adr", 2-3; Müslim, "?ıyâm", 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir. Bu hususta sahâbeden gelen rivayetlerde en çok ramazanın 27. gecesi öne çıkıyorsa da (Müslim, "?alâtü'l-müsâfirîn", 179-180, "?ıyâm", 220-221; Ebû Dâvûd, "Şehru Ramazân", 2, 6; Tirmizî, "?avm", 72) bu rivayetler ihtilâflı olduğundan kesinlik ifade etmemektedir. Bazı nakillerde Hz. Peygamber'in Kadir gecesinin vaktini haber vermeye teşebbüs ettiği, ancak o sırada bir konuda anlaşmazlığa düşen iki sahâbînin Resûlullah'a başvurması üzerine buna fırsat bulamadığı, daha sonra da konunun zihninden silindiği bildirilir (Buhârî, "Fazlü leyleti'l-?adr", 4; Müslim, "?ıyâm", 217; Dârimî, "?avm", 56).

Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 273; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 28-29).

Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, "Fazlü leyleti'l-?adr", 1; Müslim, "?alâtü'l-müsâfirîn", 175-176). Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i'tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, "Fazlü leyleti'l-?adr", 5; "İ?tikâf", 1; Müslim, "İ?tikâf", 1-5; Tirmizî, "?avm", 73). Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir gecesinde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, "Da?avât", 84; İbn Mâce, "Du?â?", 5). Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.

Kadir gecesi hakkında birçok risâle yazılmıştır. Bunlar arasında Bedreddin el-Karâfî (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3582; TSMK, III. Ahmed, nr. 545), Ali el-Karî (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3666; Hacı Mahmud, nr. 329), Ahmed b. Ali el-Bûnî (Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 2083), Süleyman b. İbrâhim el-Alevî (İÜ Ktp., AY, nr. 3280), Muhammed Abdürraûf el-Münâvî (Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 239) ve Aziz Mahmud Hüdâyî'nin (Gazi Hüsrev Bey Ktp., Karagöz Bey, nr. 3571) eserleri sayılabilir (ayrıca bk. bibl.).

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2022?

Kadir Gecesi'nin kesin tarihi bilinmemektedir fakat birçok kaynağa göre Ramazan ayının 27. gecesidir. Bu yıl Ramazan'ın 27. gecesi ise 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayan gece olacaktır. Yani haftaya Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece Kadir gecesidir.

KADİR GECESİ BU YIL HANGİ GÜNE DENK GELİYOR? 21. GECE Mİ 23. GECE Mİ 27. GECE Mİ?

Önemli Not:

Kadir gecesinin tarihi belirsizdir. Çünkü bazı kaynaklara göre Ramazan'ın son 10 gecesinde aranması gerekirken, bazılarına göre 27. gecedir, bazı kaynaklara göre tüm senenin içerisinde olabilir denmiştir. Yani kısacası Kadir gecesinin tam tarihi belli değildir. Sizler için 2022 yılında hangi günlere denk gelebilir onu yazalım:

- Bu sene 21 Nisan Perşembe günü (21. gece) İbni Arabi Hazretleri'ne göre Kadir Gecesidir.

- Bu sene 23 Nşsan Cumartesi günü (23. gece) ise Ebu'l-Hasen el-Horasani Hazretleri'ne göre Kadir Gecesidir.

Fakat çoğu kaynaklara göre 27. gece olacaktır, yani 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayak gece.

2022 RAMAZAN AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!

2022 Ramazan ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

2 Nisan : Ramazan ayı 1. günü

3 Nisan : Ramazan ayı 2. günü

4 Nisan : Ramazan ayı 3. günü

5 Nisan : Ramazan ayı 4. günü

6 Nisan : Ramazan ayı 5. günü

7 Nisan : Ramazan ayı 6. günü

8 Nisan : Ramazan ayı 7. günü

9 Nisan : Ramazan ayı 8. günü

10 Nisan : Ramazan ayı 9. günü

11 Nisan : Ramazan ayı 10. günü

12 Nisan : Ramazan ayı 11. günü

13 Nisan : Ramazan ayı 12. günü

14 Nisan : Ramazan ayı 13. günü

15 Nisan : Ramazan ayı 14. günü

16 Nisan : Ramazan ayı 15. günü

17 Nisan : Ramazan ayı 16. günü

18 Nisan : Ramazan ayı 17. günü

19 Nisan : Ramazan ayı 18. günü

20 Nisan : Ramazan ayı 19. günü

21 Nisan : Ramazan ayı 20. günü

22 Nisan : Ramazan ayı 21. günü

23 Nisan : Ramazan ayı 22. günü

24 Nisan : Ramazan ayı 23. günü

25 Nisan : Ramazan ayı 24. günü

26 Nisan : Ramazan ayı 25. günü

27 Nisan : Ramazan ayı 26. günü

28 Nisan : Ramazan ayı 27. günü

29 Nisan : Ramazan ayı 28. günü

30 Nisan : Ramazan ayı 29. günü

1 Mayıs : Ramazan ayı 30. günü

2 Mayıs : Şevval ayı 1. günü

2022 Ramazan ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

Ramazan ayının 1. gecesi : 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 2. gecesi : 2 Nisan'ı 3 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 3. gecesi : 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 4. gecesi : 4 Nisan'ı 5 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 5. gecesi : 5 Nisan'ı 6 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 6. gecesi : 6 Nisan'ı 7 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 7. gecesi : 7 Nisan'ı 8 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 8. gecesi : 8 Nisan'ı 9 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 9. gecesi : 9 Nisan'ı 10 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 10. gecesi : 10 Nisan'ı 11 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 11. gecesi : 11 Nisan'ı 12 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 12. gecesi : 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 13. gecesi : 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 14. gecesi : 14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 15. gecesi : 15 Nisan'ı 16 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 16. gecesi : 16 Nisan'ı 17 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 17. gecesi : 17 Nisan'ı 18 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 18. gecesi : 18 Nisan'ı 19 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 19. gecesi : 19 Nisan'ı 20 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 20. gecesi : 20 Nisan'ı 21 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 21. gecesi : 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 22. gecesi : 22 Nisan'ı 23 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 23. gecesi : 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 24. gecesi : 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 25. gecesi : 25 Nisan'ı 26 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 26. gecesi : 26 Nisan'ı 27 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 27. gecesi : 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 28. gecesi : 28 Nisan'ı 29 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 29. gecesi : 29 Nisan'ı 30 Nisan'a bağlayan gece

Ramazan ayının 30. gecesi : 30 Nisan'ı 1 Mayıs'a bağlayan gece

Şevval ayının 1. gecesi : 1 Mayıs'ı 2 Mayıs'a bağlayan gece

2022 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe

Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba

Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma

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