Bu sene Kadir Gecesi hangi gün, hangi gece 2022? Kadir Gecesi 21. gece mi 23. gece mi 27. gece mi? Kadir Gecesi hangi geceye denk geliyor?
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Kadir Gecesi normalde Ramazan'ın 27. gecesidir. Fakat bazı hadisi şerif kaynaklarına göre Kadir Gecesi Ramazan'ın son 10 gününde aranır. Bu yüzden tarihleri ve günleri değişkenlik gösteriyor. Peki, Bu sene Kadir Gecesi hangi gün, hangi gece 2022? Kadir Gecesi 21. gece mi 23. gece mi 27. gece mi? Kadir Gecesi hangi geceye denk geliyor? Kadir Gecesi ne zaman 2022?
Ramazan ayının son günlerine doğru yaklaşırken Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor merak edildi. Peki, Bu sene Kadir Gecesi hangi gün, hangi gece 2022? Kadir Gecesi 21. gece mi 23. gece mi 27. gece mi? Kadir Gecesi hangi geceye denk geliyor? 2022 Kadir Gecesi ne zamana denk geliyor?
Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur. Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler (Taberî, XV, 339). Ancak genel bir rakam konumunda bulunması ve ism-i tafdîlden sonra gelmesi dikkate alınarak bu sayının çokluktan kinaye olabileceğini söylemek de mümkündür (Mâtürîdî, vr. 895b; Mevdûdî, VII, 187). Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır (es-Secde 32/5; el-Meâric 70/4).
Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihaî mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır. Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muva??a?, "İ?tikâf", 15). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yeryüzüne barış ve esenlik hâkim olur.
Kadr sûresinde verilen bilgiler, Kur'an'ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğine dair âyetlerle birlikte ele alındığında Kadir gecesinin ramazan ayı içinde bulunduğu sonucu ortaya çıkar. Bu gecenin daha çok ramazanın son on veya yedi günündeki tekli gecelerde aranması gerektiğine dair hadisler (Buhârî, "Fazlü leyleti'l-?adr", 2-3; Müslim, "?ıyâm", 205-220) gecenin tesbitiyle ilgili bazı ipuçları vermektedir. Bu hususta sahâbeden gelen rivayetlerde en çok ramazanın 27. gecesi öne çıkıyorsa da (Müslim, "?alâtü'l-müsâfirîn", 179-180, "?ıyâm", 220-221; Ebû Dâvûd, "Şehru Ramazân", 2, 6; Tirmizî, "?avm", 72) bu rivayetler ihtilâflı olduğundan kesinlik ifade etmemektedir. Bazı nakillerde Hz. Peygamber'in Kadir gecesinin vaktini haber vermeye teşebbüs ettiği, ancak o sırada bir konuda anlaşmazlığa düşen iki sahâbînin Resûlullah'a başvurması üzerine buna fırsat bulamadığı, daha sonra da konunun zihninden silindiği bildirilir (Buhârî, "Fazlü leyleti'l-?adr", 4; Müslim, "?ıyâm", 217; Dârimî, "?avm", 56).
Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 273; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 28-29).
Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir (Buhârî, "Fazlü leyleti'l-?adr", 1; Müslim, "?alâtü'l-müsâfirîn", 175-176). Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp i'tikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de uyanık tutardı (Buhârî, "Fazlü leyleti'l-?adr", 5; "İ?tikâf", 1; Müslim, "İ?tikâf", 1-5; Tirmizî, "?avm", 73). Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir gecesinde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir (Tirmizî, "Da?avât", 84; İbn Mâce, "Du?â?", 5). Bu sebeple müslümanlar, ramazan ayının son on gecesini ve özellikle âlimlerin çoğunluğunun işaret ettiği 27. geceyi, kulluk bilinci içinde ibadet ederek ve geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar vererek geçirmeye özen gösterirler.
Kadir gecesi hakkında birçok risâle yazılmıştır. Bunlar arasında Bedreddin el-Karâfî (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3582; TSMK, III. Ahmed, nr. 545), Ali el-Karî (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3666; Hacı Mahmud, nr. 329), Ahmed b. Ali el-Bûnî (Süleymaniye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 2083), Süleyman b. İbrâhim el-Alevî (İÜ Ktp., AY, nr. 3280), Muhammed Abdürraûf el-Münâvî (Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 239) ve Aziz Mahmud Hüdâyî'nin (Gazi Hüsrev Bey Ktp., Karagöz Bey, nr. 3571) eserleri sayılabilir (ayrıca bk. bibl.).
Kadir Gecesi'nin kesin tarihi bilinmemektedir fakat birçok kaynağa göre Ramazan ayının 27. gecesidir. Bu yıl Ramazan'ın 27. gecesi ise 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayan gece olacaktır. Yani haftaya Çarşambayı Perşembeye bağlayan gece Kadir gecesidir.
Önemli Not:
Kadir gecesinin tarihi belirsizdir. Çünkü bazı kaynaklara göre Ramazan'ın son 10 gecesinde aranması gerekirken, bazılarına göre 27. gecedir, bazı kaynaklara göre tüm senenin içerisinde olabilir denmiştir. Yani kısacası Kadir gecesinin tam tarihi belli değildir. Sizler için 2022 yılında hangi günlere denk gelebilir onu yazalım:
- Bu sene 21 Nisan Perşembe günü (21. gece) İbni Arabi Hazretleri'ne göre Kadir Gecesidir.
- Bu sene 23 Nşsan Cumartesi günü (23. gece) ise Ebu'l-Hasen el-Horasani Hazretleri'ne göre Kadir Gecesidir.
Fakat çoğu kaynaklara göre 27. gece olacaktır, yani 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayak gece.
2022 Ramazan ayının tamamının günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
2 Nisan : Ramazan ayı 1. günü
3 Nisan : Ramazan ayı 2. günü
4 Nisan : Ramazan ayı 3. günü
5 Nisan : Ramazan ayı 4. günü
6 Nisan : Ramazan ayı 5. günü
7 Nisan : Ramazan ayı 6. günü
8 Nisan : Ramazan ayı 7. günü
9 Nisan : Ramazan ayı 8. günü
10 Nisan : Ramazan ayı 9. günü
11 Nisan : Ramazan ayı 10. günü
12 Nisan : Ramazan ayı 11. günü
13 Nisan : Ramazan ayı 12. günü
14 Nisan : Ramazan ayı 13. günü
15 Nisan : Ramazan ayı 14. günü
16 Nisan : Ramazan ayı 15. günü
17 Nisan : Ramazan ayı 16. günü
18 Nisan : Ramazan ayı 17. günü
19 Nisan : Ramazan ayı 18. günü
20 Nisan : Ramazan ayı 19. günü
21 Nisan : Ramazan ayı 20. günü
22 Nisan : Ramazan ayı 21. günü
23 Nisan : Ramazan ayı 22. günü
24 Nisan : Ramazan ayı 23. günü
25 Nisan : Ramazan ayı 24. günü
26 Nisan : Ramazan ayı 25. günü
27 Nisan : Ramazan ayı 26. günü
28 Nisan : Ramazan ayı 27. günü
29 Nisan : Ramazan ayı 28. günü
30 Nisan : Ramazan ayı 29. günü
1 Mayıs : Ramazan ayı 30. günü
2 Mayıs : Şevval ayı 1. günü
2022 Ramazan ayının tamamının gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir:
Ramazan ayının 1. gecesi : 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 2. gecesi : 2 Nisan'ı 3 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 3. gecesi : 3 Nisan'ı 4 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 4. gecesi : 4 Nisan'ı 5 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 5. gecesi : 5 Nisan'ı 6 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 6. gecesi : 6 Nisan'ı 7 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 7. gecesi : 7 Nisan'ı 8 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 8. gecesi : 8 Nisan'ı 9 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 9. gecesi : 9 Nisan'ı 10 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 10. gecesi : 10 Nisan'ı 11 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 11. gecesi : 11 Nisan'ı 12 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 12. gecesi : 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 13. gecesi : 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 14. gecesi : 14 Nisan'ı 15 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 15. gecesi : 15 Nisan'ı 16 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 16. gecesi : 16 Nisan'ı 17 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 17. gecesi : 17 Nisan'ı 18 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 18. gecesi : 18 Nisan'ı 19 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 19. gecesi : 19 Nisan'ı 20 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 20. gecesi : 20 Nisan'ı 21 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 21. gecesi : 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 22. gecesi : 22 Nisan'ı 23 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 23. gecesi : 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 24. gecesi : 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 25. gecesi : 25 Nisan'ı 26 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 26. gecesi : 26 Nisan'ı 27 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 27. gecesi : 27 Nisan'ı 28 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 28. gecesi : 28 Nisan'ı 29 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 29. gecesi : 29 Nisan'ı 30 Nisan'a bağlayan gece
Ramazan ayının 30. gecesi : 30 Nisan'ı 1 Mayıs'a bağlayan gece
Şevval ayının 1. gecesi : 1 Mayıs'ı 2 Mayıs'a bağlayan gece
2022 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:
- Regaip Kandili : 3 Şubat 2022 Perşembe
- Miraç Kandili : 27 Şubat 2022 Pazar
- Berat Kandili : 17 Mart 2022 Perşembe
- Kadir Gecesi : 27 Nisan 2022 Çarşamba
- Mevlid Kandili : 7 Ekim 2022 Cuma